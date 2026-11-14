به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش‌مسعود رئیس اورژانس قم ، بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح نخستین دوره کشوری راهنمای پاسخ پیش‌بیمارستانی به حوادث تروریستی و حملات نظامی، از حضور مدعوین و شرکت‌کنندگان در این برنامه آموزشی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد این دوره با کیفیت مطلوب و در سطحی شایسته به میزبانی استان قم برگزار شود.

این دوره آموزشی به همت سازمان اورژانس کشور و با میزبانی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قم برگزار شده است و نخستین روز آن به آموزش مباحث مرتبط با راهبردهای پاسخ پیش‌بیمارستانی به حوادث تروریستی و حملات نظامی اختصاص داشت.

برگزاری این برنامه در چارچوب ارتقای دانش تخصصی نیروهای حوزه فوریت‌های پزشکی و آشنایی با دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه ارائه خدمات اورژانسی در موقعیت‌های خاص و شرایط بحرانی صورت گرفته است.

آموزش در شرایط جنگی اهمیت دارد

در ادامه این برنامه، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور به تشریح ابعاد مختلف دوره و ضرورت برگزاری آن پرداخت و موضوعات آموزشی مرتبط با مدیریت خدمات پیش‌بیمارستانی در حوادث تروریستی و شرایط ناشی از حملات نظامی را مورد توجه قرار داد.

نوری با ارائه مطالبی درباره کلیات و اهمیت این دوره آموزشی، بر محورهای مرتبط با آمادگی نظام سلامت پیش‌بیمارستانی برای مواجهه با شرایط ویژه تمرکز کرد و بخشی از محتوای آموزشی را به تشریح ملاحظات پاسخ‌گویی در موقعیت‌های جنگی اختصاص داد.

تریاژ تلفنی در شرایط جنگ آموزش داده شد

یکی از محورهای تخصصی مطرح‌شده در نخستین روز این دوره، موضوع تریاژ تلفنی در شرایط جنگ بود که از سوی معاون آموزش سازمان اورژانس کشور ارائه شد.

در این بخش، مبحث تریاژ تلفنی به‌عنوان یکی از موضوعات آموزشی مرتبط با پاسخ پیش‌بیمارستانی در شرایط جنگی تشریح شد و شرکت‌کنندگان با کلیات و اهمیت این موضوع در چارچوب برنامه آموزشی دوره آشنا شدند.