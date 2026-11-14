به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل در گفت وگویی با موضوع «تشکیل ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید» گفت: مردم هنوز از بهت ناشی از شهادت آقای شهید بیرون نیامده‌اند؛ با اینکه وارد نهمین ماه شده‌ایم، هنوز باور نکرده‌اند که چنین اتفاق تلخی رخ داده و رهبرشان را از دست داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: گرچه شهادت برای آن مرد بزرگ فیض عظیمی بود، اما برای مردم فقدانی دردناک به شمار می‌رود. همین بغض فروخورده که هنوز بیرون ریخته نشده، در تمام این روزها و شب‌ها پس از ۹ اسفند، همراه این ملت بوده و هست.

مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: جلوه این موضوع را می‌توان در همین تجمعات خیابانی و میدانی مردم مشاهده کرد؛ تجمعاتی که مردم با یاد رهبر شهید، هر روز و هر شب به خیابان‌ها می‌آیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بسیاری از مردم در مراسم تشییع نیز نتوانستند آن‌طور که دلشان می‌خواست با رهبرشان وداع کنند؛ به دلیل ازدحام و کثرت جمعیت و مشکلاتی که وجود داشت.

وی بیان کرد: طبیعی است که همه، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، انتظار دارند از این فرصت و موقعیت، یعنی نخستین سالگرد، به‌سادگی نگذریم.

حداد عادل تصریح کرد: از آنجا که روز قدس نیز به همین ایام نزدیک است، از جمله پیشنهادهایی که مطرح شد، این بود که شاید اساساً یک دهه در نظر گرفته شود که پایان آن با سالگرد اعلام رهبری رهبر معظم، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، هم‌زمان باشد و پس از آن نیز به عید فطر متصل شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آقای شهید ما شخصیت جامعی داشتند و هر کسی که صادقانه یکی از جنبه‌های مختلف کشور برایش اهمیت داشته باشد، می‌تواند توجه به آن جنبه را در شخصیت ایشان ببیند.

وی افزود: برای برخی از مردم، تعبد، معنویت، تقرب به خداوند، عبادت، زهد و تقوا اصل و اساس است و حق هم همین است. آقای شهید مظهر ایمان، معنویت، عرفان، زهد و تقوا بودند؛ مظهر تعبد و تهجد بودند و عشق به پیامبر، عشق به قرآن، انس با قرآن و محبت به اهل‌بیت(ع) در وجود ایشان متجلی بود. این یکی از جنبه‌های مهم و از ابعاد برجسته شخصیت رهبر شهید ماست.

حداد عادل اظهار داشت: عده‌ای هستند که ایران، استقلال ایران، پیشرفت کشور، آزادی، آبادانی و سربلندی این سرزمین برایشان اهمیت دارد.

سالگرد شهادت آقای شهیدمان فرصتی است که بار دیگر عظمت شخصیت ایشان، و تأثیرگذاری‌شان در ایران و جهان را مرور کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر ما پرچم‌دار استقلال بودند؛ با شجاعت خودشان، با عشقی که به ایران داشتند و با آرمان‌ها و اهدافی که برای سربلندی ایران دنبال می‌کردند، تصریح کرد: البته وقتی من این ابعاد را برمی‌شمارم، معنایش این نیست که این جنبه‌ها با یکدیگر منافات دارند. مثلاً این‌طور نیست که برای کسی دینداری مهم باشد، اما استقلال اهمیت نداشته باشد. این ارزش‌ها همگی با یکدیگر قابل جمع هستند.

حداد عادل افزود: مردم به اقتضای طبایع و علایق مختلفی که دارند، ممکن است بر یک جنبه بیشتر تأکید داشته باشند یا به جنبه‌ای علاقه‌مندتر باشند و فرد دیگری به جنبه‌ای دیگر توجه بیشتری نشان دهد؛ اما همه این ابعاد در کنار یکدیگر قابل جمع هستند.

مشاور رهبر معظم انقلاب بیان کرد: کسانی هستند که پیشرفت علمی برایشان اهمیت دارد؛ کسانی به پیشرفت صنعتی توجه دارند؛ عده‌ای رفاه و آسایش مردم برایشان مهم است؛ برخی به جوانان توجه دارند و برخی دیگر هنر و ادبیات را در اولویت قرار می‌دهند.

به گفته حداد عادل، هر کسی که سعادت را از هر زاویه‌ای نگاه کند، می‌تواند تصدیق کند که آقای شهید در آن حوزه و در آن نوع نگاه، پرچم‌دار و علم‌دار بودند و ایشان برای هر یک از این عرصه‌ها فکر، همت و طرح داشتند و با دلسوزی، موضوعات را پیگیری می‌کردند.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: در واقع، می‌توانم بگویم آقای شهید ما مصداق این بیت فروغی بسطامی در غزل معروف ایشان بودند:

«کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را

کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را»

«با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را»

وی تصریح کرد: سالگرد شهادت ایشان فرصتی است برای اینکه بار دیگر عظمت شخصیت ایشان، تأثیرگذاری‌شان در ایران، جهان، جهان اسلام و همچنین راه آینده ملت را در پرتو شناخت عمیق‌تر این شخصیت مرور کنیم و درباره آن بیندیشیم.

سالگرد رهبر شهید فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های وجودی ایشان است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر شهید را با این اوصاف توصیف کرده‌اند: «بیدارکننده ملت‌ها، شتاب‌بخش زوال پلیدترین دشمنان خدا و بشریت.»

حدادعادل افزود: هدف ایشان را نیل ملت و امت به قله‌های سعادت دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که این ستاد و این مراسم باید برای یادکرد حماسه بعثت عظیم ملت، امت اسلام و مستضعفان جهان در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی قرار گیرد.

وی بیان کرد: مراسم فرصتی است تا ما یک بار دیگر با رهبر شهید و همه ارزش‌های وجودی ایشان تجدید عهد و تجدید پیمان کنیم.

جلسه امروز به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکیل شد. اعضا و نهادهایی که نام آن‌ها در متن حکم آمده بود، در جلسه شرکت داشتند و بسیاری از نمایندگان دستگاه‌های مختلف، از جمله رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان بخش‌های دیگر نیز حضور داشتند.

دکتر عارف مقدمه‌ای بیان کردند و پس از آن، اعضا دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

همزمانی سالگرد با ماه رمضان و شب‌های قدر، فرصتی برای برگزاری برنامه‌های سالگرد در ترکیبی متوازن با مراسم سنتی این شبها است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بعضی‌ها پیشنهادهای ساختاری می‌دادند که ذیل این ستاد مرکزی چه تشکیلات دیگری باید باشد، افزود: مثلاً اینکه وظیفه اصلی این شورا یا ستاد مرکزی، سیاست‌گذاری براساس راهبردهای آمده در این حکم است و همچنین هدایت، حمایت و هماهنگی فعالیت‌های مختلف؛ این وظیفه اصلی این ستاد است.

وی ادامه داد: یک ستاد اجرایی که در واقع سیاست‌ها را از این ستاد مرکزی می‌گیرد و به اقدام و عمل تبدیل می‌کند، ذیل این شورا تشکیل خواهد شد و نظیر این ستاد در استان‌ها هم تشکیل خواهد شد تا در هر استان با توجه به اقتضاها، امکانات و ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی ویژه استانی انجام شود.

حدادعادل خاطر نشان کرد: این یکی از بحث‌ها بود و بعد ملاحظات مختلفی آنجا مطرح شد؛ از جمله این نکته که سالگرد در ماه مبارک رمضان و در ایام لیالی قدر است. این خودش ظرفیتی است که می‌تواند فضای مناسبی برای برنامه‌های سالگرد باشد؛ ترکیبی متوازن از مراسم سنتی شب‌های قدر و این برنامه‌ها.

وحدت‌بخشی و امیدبخشی، ۲ هدف مهم برگزاری مراسم سالگرد رهبر شهید انقلاب

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بعثت‌یافتگی ملت و امت، تعمیق انسجام ملی و اسلامی، خودسازی در عرصه‌های دین، خرد و دانش و جامعه‌پردازی به‌عنوان مقدمه تمدن نوین اسلامی، از جمله آرمان‌های بسیار والایی است که به‌عنوان اهداف برگزاری این مراسم مطرح شده است.

وی افزود: نخستین سالگرد و همچنین سالگردهای آینده باید فرصتی برای تحکیم وحدت ملت باشد، به‌گونه‌ای باشد که همه ملت زیر چتر این مراسم جای بگیرند.

حدادعادل ادامه داد: اگر مراسمی برگزار شود که موجب جدایی بخشی از مردم از بخش دیگر شود، با هدف انسجام ملی و اسلامی مغایرت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: راهبرد مهم دیگری که امروز مطرح شد، این بود که برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم فعالانه در صحنه حضور داشته باشند و دولت نباید جایگزین مردم شود.

حدادعادل اظهار کرد: باید عظمت ملت ایران در اداره این جنگ و حضور در صحنه، و نیز خون‌خواهی‌ای که حق این ملت در قبال رهبر خود است، مورد توجه قرار گیرد و این معنا تبیین شود که این خون‌خواهی از چه طریقی می‌تواند به بهترین وجه تامین شود.

ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید باید به گستره وسیع مخاطبان بین‌المللی توجه کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بیان کرد: در متن حکم ستاد (سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید) گفته شده است که ستاد باید به گستره وسیع مخاطبان بین‌المللی، از مسلمانان شرق آسیا تا جوانان اروپا و آمریکای شمالی و دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا که مخاطب نامه‌های سه‌گانه امام مجاهد شهید بودند، توجه کند.

حدادعادل تصریح کرد: ما در مراسم تشییع و همچنین پس از شهادت آقا، دیدیم که در کشورهای مختلف، برای مثال در عراق، پاکستان و سایر کشورها، چه اتفاقاتی رخ داد.

وی افزود: حقیقت این است که امروز دنیا به این موضوع پی برده که دنیای غرب، که ادعای رهبری جهان را داشته و از دوران رنسانس به بعد مدعی پیشروی و پیشگامی در جهان بوده‌اند، به بن‌بست رسیده است.

حدادعادل گفت: امروز غزه به آزمایشگاهی برای سنجش همه شعارهایی تبدیل شده که دنیای غرب به رهبری آمریکا مطرح می‌کرد؛ شعارهایی مانند حقوق بشر، آزادی انسان، انسانیت و صلح. همه این شعارها باطل شده‌اند.

مسیر ملت ایران فرامرزی و فراگیر است و به همه جای دنیا می‌رسد

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد: در دنیای امروز، صدایی برخاسته که متعلق به امام راحل، سپس امام شهید و این ملت است؛ ملتی که نزدیک به ۵۰ سال با تقدیم «نفس و نفیس» - به تعبیر علما، جان و مال خویش- پای این آرمان ایستاده‌اند و ایمان به خدا را راهگشای مشکلات می‌دانند.

حدادعادل ادامه داد: رهبر این ملت، آنان را صادقانه، زاهدانه، مشفقانه و عالمانه تربیت کرده و خود نیز جان بر کف، حتی عزیزانش را به میدان آورده است، مصداقِ «سودا چنین خوش است که یک‌جا کند کسی». او این‌گونه به ملاقات خدا رفت و صداقت خویش را اثبات کرد. این راهی که ملت می‌پیماید، چراغی نیست که نورش در مرزهای جغرافیایی ایران متوقف شود، آیینِ چراغ‌خاموشی نیست، بلکه پرتویی است که به همه‌جای دنیا سرایت می‌کند.

وی افزود: ایران، کانون این روشنایی است و باید مخاطب بین‌المللی را در نظر بگیرد، چنان‌که در مراسم تشییع، خروش ملت عراق را شاهد بودیم. این ابعاد بین‌المللی باید در سالگردها و در گذر تاریخ مورد توجه قرار گیرد و بی‌شک با گذشت زمان، پررنگ‌تر خواهد شد.

حدادعادل اظهار کرد: ما همانند کسی هستیم که پای کوه ایستاده و برای درک واقعی عظمت آن، نیازمند فاصله گرفتن و مقایسه‌اش با چشم‌انداز اطراف است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با گذشت زمان به ابعاد مهمتری پی خواهیم برد. با این حال، سال نخست برای ملت بسیار حائز اهمیت است؛ پیشنهاد بنده این است که در این نخستین سال، از ورود به جزئیات پرهیز شود و تمرکز اصلی بر تبیین اصول فکری رهبری باشد.

مردم با حضور گسترده، وفاداری خود به اسلام، انقلاب و راه رهبر شهید را اعلام خواهند کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید یک بار دیگر، در پرتو رهنمودهای رهبری، اتحاد داخل کشور و اتحاد همه مردم ایران را تقویت کنیم.

حدادعادل افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم و یکپارچه در برابر دشمنی که ما را تهدید می‌کند، وحدت خود را نشان دهیم.

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های سالگرد رهبر شهید انقلاب را باید متناسب با تهدیدهای دشمن انجام دهیم؛ نکته مهم این است که مردم خودشان فعال باشند و ما صرفا باید برای برگزاری بهتر مراسم به آنان کمک کنیم.

حدادعادل اظهار کرد: مردمی که در این شب‌ها در صحنه حضور داشتند، باید یک بار دیگر، همانند مراسم تشییع و تدفین و با همان عظمت، به میدان بیایند و وفاداری خود را به اسلام، امام راحل، انقلاب اسلامی، امام شهید و راه ایشان، که راه دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی و دفاع از استقلال این کشور است، بار دیگر به دنیا اعلام کنند.

اسراف در مراسم سالگرد رهبر شهید با روحیه ایشان ناسازگار و با شرایط کشور همخوانی ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در برگزاری چنین مراسم فراگیر و مهمی، ممکن است اسراف و تبذیرهایی نیز صورت بگیرد که هم با روحیه رهبر شهید ناسازگار است و هم با شرایط کشور همخوانی ندارد.

حدادعادل افزود: اکنون وقتی وزیر امور خارجه ما می‌گوید اگر حتی یک دلار هم بتوانیم صرفه‌جویی کنیم، برای ما اهمیت دارد، یا رئیس‌جمهور محترم در هر جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کند، بر صرفه‌جویی در مصرف گاز، انرژی و برق تأکید دارد و مرتبا از ملت می‌خواهد که دشمنی را که قصد داشته با محاصره اقتصادی ما را وادار به تسلیم کند، ناکام بگذاریم، طبیعتاً مردم باید در کنار برگزاری هرچه بهتر این مراسم، این ملاحظات را نیز رعایت کنند؛ موضوعی که البته آن را رعایت می‌کنند.

وی اضافه کرد: ان‌شاءالله این مراسم به‌نحوی برگزار شود که سکوی پرشی برای ارتقا و اعتلای بیشتر ملت و امت اسلامی باشد.