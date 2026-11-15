حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌ها با هدف کنترل و کاهش آلودگی هوا خبر داد.

وی با بیان اینکه در شرایط اضطرار آلودگی هوا، همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان ضروری است، اظهار کرد: بر اساس مصوبات این کارگروه، فعالیت واحدهای تولیدی آسفالت، شرکت سیمان تهران به‌جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش‌های آلاینده معادن شن و ماسه متوقف خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: همچنین نظارت بر فعالیت واحدهای آلاینده و سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تشدید می‌شود و پلیس راهور نیز موظف است از تردد وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رؤیت و دودزا جلوگیری کند.

توقف فعالیت واحدهای آلاینده و معادن شن و ماسه

عباس‌نژاد ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تردد تمامی کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع است و صرفاً خودروهای حامل مواد غذایی، دارویی و سوخت و ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت‌نام کرده، مجوز تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر و فاقد دودزایی باشند، از این محدودیت مستثنی هستند.

اجرای طرح زوج‌وفرد از درب منازل

وی با اشاره به سایر مصوبات ترافیکی گفت: صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران متوقف شده و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود. همچنین پیش‌خرید طرح ترافیک به‌صورت روزانه، ماهانه یا سالانه، شهروندان را از رعایت مصوبات کارگروه اضطرار معاف نمی‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش فعالیت‌های آلاینده تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح شهرها ممنوع شده و از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در محدوده شهرها، بخشداری‌ها و حریم شهرها نیز باید جلوگیری شود.

عباس‌نژاد همچنین به محدودیت فعالیت‌های آموزشی و اداری اشاره کرد و گفت: جلسات دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای موارد ضروری که نیازمند حضور فیزیکی افراد است، به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود. فعالیت‌های آموزشی مدارس حضوری خواهد بود، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز مدارس در تمامی مقاطع ممنوع است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی در روزهای آلوده خاطرنشان کرد: استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار ضروری است. همچنین از شهروندان درخواست می‌شود ضمن کاهش استفاده از خودروهای شخصی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای دقیق مصوبات و ارائه گزارش مکتوب اقدامات خود به استانداری و دبیرخانه کارگروه پس از پایان شرایط اضطرار هستند و در صورت رعایت نکردن مصوبات از سوی پایانه‌های درون‌شهری و برون‌شهری، برخورد قانونی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.