به گزرش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر قانون مداری و رعایت حقوق اعضای شورا، اظهار کرد: با تأکید بر قانون، باید انتخابات هیئت رئیسه شورا برگزار شود.

وی افزود: آیا تعلیق انتخابات شوراها و استمرار شورای ششم به معنای تمدید خودکار هیئت رئیسه شورا هم هست؟ بر اساس قانون پاسخ به این پرسش منفی است. قانون بین مدت زمان فعالیت شورا و هیئت رئیسه تفاوت قائل است و استمرار شورا به معنای تمدید نامحدود فعالیت رئیس شورا، نایب رئیس و اعضای هیئت رئیسه نیست.

صادقی با بیان اینکه انتخابات هیئت رئیسه یک ساز و کار داخلی است و نیاز به رأی گیری مردمی ندارد، یادآور شد: تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه نیاز به توضیح حقوقی روشن دارد. ما باید در رعایت مقررات خود هم پیشگام باشیم و نمی توانیم از شهرداری انتظار رعایت قانون را داشته باشیم و خودمان آن را رعایت نکنیم.

وی اضافه کرد: ما درخواست می کنیم که دستور داده شود که در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه برگزار شود. هدف من از این تذکر اجرای قانون و حفظ حق قانونی اعضای شوراست.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: وزارت کشور با امضای رئیس شورای امنیت کشور نامه ای به شهرداری های سراسر کشور ارسال کرد که انتخابات هیئت رئیسه و انتخابات داخلی به دلایل خاصی انجام نشود و این نامه به شوراهای کشور ابلاغ شد. من در نامه ای اعلام کردم که این تصمیم خلاف قانون است.

وی ادامه داد: اگر شعام چنین دستوری می داد درست بود. بنده در نامه خود از رئیس مجلس استعلام گرفتم و پاسخ این بود که انتخابات باید مطابق قانون برگزار شود. بنده این استعلام را به وزارت کشور اعلام کردم و وزارت کشور پیشنهاد کرد که اصرار نکنیم چون به صلاح نیست.

چمران افزود: بنده به رغم اینکه معتقد بودم باید انتخابات برگزار شود، این انتخابات را تعلیق کردیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. تصور بر این بود که انتخابات شوراها برگزار شود اما معلق مانده و به دنبال آن انتخابات داخلی شورا هم برگزار نشده است. امیدواریم دوستان در وزارت کشور این اقدام را روشن و عملی کنند.