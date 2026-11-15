به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار افشین ارشدی، معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، با تشریح بخشی از عملکرد یک‌ساله این معاونت، اجرای ۱۸ برنامه شهرستانی در قالب مسابقات «میدان‌یار» را از جمله اقدامات شاخص این مجموعه عنوان کرد و گفت: جهاد تبیین، روشنگری در برابر جریان‌های فتنه‌انگیز و آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان و جوان، از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی سپاه در سال گذشته بوده است.

ارشدی با اشاره به برنامه‌های مناسبتی و آیین‌های بزرگداشت شهدا اظهار کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، آیین گرامیداشت سردار شهید سلامی، برنامه‌های اربعین حسینی و جاماندگان اربعین و همچنین مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) از جمله برنامه‌های اجراشده در این مدت بوده است.

وی همچنین حضور نیروهای بسیجی شهرستان‌ها و نواحی مقاومت استان تهران در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و این حضور را گسترده و اثرگذار توصیف کرد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به فعالیت‌های تبیینی پس از حوادث دی‌ماه افزود: در این مقطع، نشست‌های تخصصی با همکاری معاونت سیاسی سپاه و با هدف روشنگری و تبیین ابعاد تحولات کشور برگزار شد و مدارس و محیط‌های آموزشی نیز به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم آگاهی‌بخشی مورد توجه قرار گرفتند.

ارشدی ادامه داد: بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی با اجرای برنامه‌های تبیینی و همچنین اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، در مسیر افزایش شناخت و آگاهی نوجوانان و جوانان نسبت به مسائل کشور فعالیت کردند.

وی مسابقات «میدان‌یار» را از دیگر برنامه‌های شاخص معاونت فرهنگی سپاه استان تهران دانست و گفت: این رقابت‌ها با هدف مشارکت‌بخشی و تقویت توانمندی‌های فرهنگی و مهارتی، در چهار محور امداد و نجات، نظامی، فرهنگی و رسانه‌ای طراحی و اجرا شد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: مسابقات میدان‌یار در سه سطح خانواده، خواهران و برادران برگزار شد و در مجموع ۱۸ برنامه در شهرستان‌های استان تهران با مشارکت گروه‌های ثبت‌نام‌کننده به اجرا درآمد. اختتامیه این رقابت‌ها نیز همزمان با نخستین روز هفته بسیج پیش‌بینی شده است.

ارشدی با اشاره به برنامه «رزم‌آهنگ» نیز بیان کرد: رزمایش گروه‌های سرود بسیج با این عنوان در دستور کار قرار گرفته و قرار است گروه‌های سرود بسیج ۲۸ آبان‌ماه و همزمان با آغاز هفته بسیج در حرم مطهر امام خمینی(ره) به اجرای برنامه بپردازند.

وی در بخش دیگری از تشریح عملکرد این معاونت، فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف آب و انرژی را از دیگر محورهای فعالیت شبکه فرهنگی بسیج عنوان کرد و گفت: در این زمینه، هماهنگی‌هایی با شهرستان‌ها برای فضاسازی محیطی انجام شده و طرح‌ها، پوسترها، تیزرها و نماهنگ‌های تولیدشده در اختیار شبکه‌های فرهنگی قرار گرفته است تا متناسب با ظرفیت هر منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اضافه کرد: همچنین با همکاری ادارات آب، برق و گاز، نشست‌های تخصصی با محور ترویج فرهنگ صرفه‌جویی برگزار شده است.

ارشدی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: بسیج با تمام ظرفیت در کنار دولت و مجموعه ادارات قرار دارد و برای کمک به مدیریت مسائل و عبور از شرایط موجود، از توان و ظرفیت مردمی خود استفاده می‌کند.