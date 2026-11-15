به گزارش خبرنگار مهر نود و نهمین و یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵، به ریاست مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور مدیرکل صمت استان البرز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

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در این جلسات، گزارش عملکرد بانک‌های عامل استان در حوزه حمایت از تولید ارائه و درخواست‌های تسهیلاتی تعدادی از واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

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همچنین اعضای ستاد، مسائل و مشکلات ۱۶ واحد صنعتی استان را بررسی و درباره راهکارهای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها تصمیم‌گیری کردند.

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برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در راستای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، تقویت حمایت‌های بانکی از بخش تولید و کمک به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی استان البرز انجام می‌شود.