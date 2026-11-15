به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی ،بعد از ظهر یکشنبه ، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین جشنواره مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «نوردخت» در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این دوره بیش از ۱۰۰ طرح فاخر که مراحل طراحی، تولید و دوخت را پشت سر گذاشته‌اند، در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت گسترده اقشار مختلف برگزار می‌شود، افزود: دانش‌آموزان، هنرآموزان آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانشجویان رشته‌های مرتبط، اتحادیه خیاطان، آموزشگاه‌داران و عموم مردم با ارائه آثار و طرح‌های خلاقانه در این رویداد مشارکت داشته‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) شهرستان ورامین با اشاره به کیفیت آثار ارائه‌شده تصریح کرد: آنچه در این جشنواره به نمایش گذاشته شده، حاصل خلاقیت، نوآوری و توانمندی هنری طراحان است و به‌ویژه آثار ارائه‌شده از سوی دانش‌آموزان از سطح کیفی قابل توجهی برخوردار است.

امینی ادامه داد: امیدواریم طرح‌های ارائه‌شده در این جشنواره که مورد توجه قرار گرفته‌اند، در مرحله استانی نیز بدرخشند و زمینه معرفی توانمندی طراحان جوان ورامینی در سطوح بالاتر فراهم شود.

وی در پایان از برگزاری این جشنواره از سه‌شنبه ۲۶ تا پنج‌شنبه ۲۸ آبان خبر داد و از شهروندان دعوت کرد با حضور در این رویداد، از هنرمندان جوان و فعالان عرصه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی حمایت کنند.