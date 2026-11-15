به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌های برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، عملیات تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی در محدوده فیدر پل بابا در خرم‌آباد انجام می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق لرستان، این عملیات فردا دوشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ اجرا خواهد شد.

در مدت اجرای این عملیات، برق مناطق سالی بزرگ، سالی کوچک و چوب‌تراش با محدودیت مواجه خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق لرستان ضمن قدردانی از همراهی مشترکان، از آنان خواست با شکیبایی خود در اجرای این عملیات همکاری کنند.

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