به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در جلسه شورای حمل‌ونقل و ترافیک پاکدشت اظهار داشت: اجرای ورودی کمربندی جنوبی و احداث میدان در کیلومتر ۸۰۰+۸ این محور و افتتاح فاز نخست پروژه در دهه فجر، از مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان است که پس از پیگیری‌های مستمر طی هشت ماه گذشته، در مسیر اجرا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کمربندی جنوبی از مطالبات حدود ۲۰ ساله مردم پاکدشت به شمار می‌رود، افزود: برای تسریع در اجرای این پروژه، موضوع تعیین تکلیف معارضان در دستور کار فرمانداری قرار گرفت و اقدامات لازم برای فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از فاز نخست آن انجام شده است.

فرماندار پاکدشت در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان تصریح کرد: جابه‌جایی دوربرگردان توتک در محور امام رضا(ع) با توجه به گزارش‌های تصادفات و ضرورت افزایش ایمنی تردد، در دستور کار قرار دارد.

قمی اصلاح هندسی دوربرگردان شریف‌آباد مقابل بانک کشاورزی و ایمن‌سازی تقاطع جاده قشلاق جیتو به جیتو در مسیر پاکدشت به قرچک را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: برای رفع مشکلات این محدوده‌ها و بهبود شرایط تردد تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی نصب نیوجرسی در محور جمال‌آباد به جاده امام رضا(ع) و حذف بالاآمدگی کانال آب در بلوار شهدای قمی را از دیگر مصوبات این شورا برشمرد و افزود: این اقدامات با هدف کاهش خطرات احتمالی و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان پیش‌بینی شده است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به تصویب ۲۰ مصوبه در جلسه شورای حمل‌ونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: این مصوبات با محوریت کاهش تصادفات، رفع نقاط حادثه‌خیز، ایمن‌سازی راه‌ها و تسهیل تردد شهروندان به تصویب رسیده است.

قمی در پایان بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات با زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: آثار اجرای این تصمیمات باید در کاهش حوادث رانندگی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای ایمنی مسیرهای ارتباطی شهرستان نمایان شود.