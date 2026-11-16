به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، در نشست خبری کمیته تخصصی بهداشتی حج و زیارت که صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی تصمیمات و هماهنگی با سازمان‌های مرتبط، گفت: ضرورت اجرای برنامه‌ها باید از سوی مجموعه پزشکی حج و زیارت تشخیص داده شود، اما امکان اجرای آن‌ها مستلزم تعامل و همفکری با سازمان‌های مسئول است.

وی افزود: در تصمیم‌گیری‌ها باید مدیران و مسئولان سازمان‌های مرتبط، از جمله کارشناسان حوزه مسائل شرعی، امکان آموزش موضوعات به زائران و همچنین امکان‌سنجی اجرایی برنامه‌ها در جریان باشند تا با همفکری و تبادل نظر، بهترین راهکار برای اجرای برنامه‌ها انتخاب شود.

مرعشی با قدردانی از حضور مسئولان و کارشناسان در این نشست اظهار امیدواری کرد که تبادل دیدگاه‌ها و رهنمودهای مطرح‌شده، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی به زائران منجر شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر در ادامه به بازدیدها و مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر اخیر اشاره کرد و گفت: در بخش مرتبط با حوزه فعالیت ما، حدود ۲۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات درمانی و شرکت‌های واسط حضور داشتند که براساس دستورالعمل‌های عربستان باید با یکی از آن‌ها به تفاهم برسیم و قرارداد منعقد کنیم.

وی با اشاره به الزامات نیروی انسانی تعیین‌شده از سوی طرف سعودی اظهار کرد: با وجود مشخص بودن تعداد زائران ایرانی، الزامات اعلام‌شده برای تأمین نیروی انسانی شامل چهار تکنسین آمبولانس، دو راننده، یک ناظر پزشکی در هر شیفت درمانگاه، یک ناظر اداری و یک نیروی فناوری اطلاعات برای ثبت اطلاعات پذیرش و بیماری‌هاست. در مجموع، حتی با کاهش تعداد زائران نیز باید حداقل حدود ۶۰ نفر نیروی انسانی در این ساختار به‌کار گرفته شوند.

مرعشی ادامه داد: این الزامات در شرایطی مطرح شده که بخشی از خدمات موردنیاز را مجموعه خودمان ارائه می‌کند و با وجود این، هزینه خدمات و نیروی انسانی مورد مطالبه شرکت‌های واسط نیز باید پرداخت شود؛ موضوعی که می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی به مجموعه تحمیل کند.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت‌های حاضر در این حوزه انجام شده است، افزود: همه شرکت‌ها از نظر توانمندی و نوع خدمات در یک سطح نیستند. برخی از آن‌ها خواهان ارائه کامل خدمات و در اختیار گرفتن تمام فرآیندها هستند، در حالی که رویکرد ما این است که ضمن حفظ مسئولیت و نظارت قانونی شرکت طرف قرارداد، اجرای بخش عمده خدمات توسط نیروها و مجموعه خودمان انجام شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به ظرفیت‌های متفاوت شرکت‌های متقاضی تصریح کرد: برخی شرکت‌ها براساس دستورالعمل‌های عربستان امکان ارائه خدمات به تعداد محدودی از زائران را دارند و ظرفیت سهمیه آن‌ها نیز متفاوت است. از میان حدود ۲۰ شرکت بررسی‌شده، چهار تا پنج شرکت واجد شرایط اولیه تشخیص داده شدند و درخواست‌های لازم برای ارائه پیشنهاد قیمت به آن‌ها ارسال شد.

وی درباره قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌ها نیز گفت: قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک است و این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر و مذاکره برای کاهش هزینه‌ها را دوچندان می‌کند. هزینه پیشنهادی به ازای هر زائر، پس از مذاکرات اولیه، حدود یک ریال سعودی اعلام شده است؛ در حالی که خدمات مشابه در سال گذشته با هزینه‌ای در حدود دو ریال ارائه شده بود.

مرعشی با تأکید بر اینکه هنوز قراردادی با هیچ‌یک از شرکت‌ها منعقد نشده است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با ادامه مذاکرات و بررسی پیشنهادها، ضمن انتخاب شرکت واجد شرایط، هزینه‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم. امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم با یکی از شرکت‌ها به توافق نهایی برسیم و قرارداد را منعقد کنیم.

معاینات پزشکی ۷۲۹ خادم فرهنگی حج؛ ۴۶۳ نفر تأیید شدند

در ادامه؛ علی‌اکبر جنگجو با اشاره به روند معاینات پزشکی خادمان فرهنگی حج اظهار کرد: براساس آمار ارائه‌شده در گزارش کمیسیون و معاینات پزشکی خادمان فرهنگی، در گروه خادمان بالای ۶۰ سال، ۲۳۴ نفر برای انجام معاینات معرفی شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹۳ نفر تأیید پزشکی دریافت کرده‌اند، ۱۶ نفر تأیید نشده‌اند، پرونده پزشکی ۷ نفر در حال بررسی است و ۳ نفر نیز از ادامه روند انصراف داده‌اند. همچنین ۱۴ نفر برای انجام معاینات مراجعه نکرده‌اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت درباره پراکندگی محل معرفی خادمان بالای ۶۰ سال نیز گفت: از مجموع افراد معرفی‌شده، ۱۵۷ نفر از قم، ۳۹ نفر از تهران و ۲۴ نفر از خراسان رضوی بوده‌اند.

جنگجو در ادامه به وضعیت معاینات خادمان فرهنگی ۶۰ سال و کمتر اشاره کرد و گفت: در این گروه ۴۹۵ نفر برای انجام معاینات پزشکی معرفی شدند که از این تعداد، ۲۷۰ نفر تأیید پزشکی دریافت کردند، ۳ نفر عدم تأیید شدند و ۲۲۲ نفر نیز برای انجام معاینات مراجعه نکردند.

راه‌اندازی نظام هشدار سریع بیماری‌های واگیر در حج و اربعین در دستور کار قرار گرفت

در ادامه؛ حسین عرفانی، معاون جذب و اعزام زائران مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نظام مراقبت سندرومیک و هشدار سریع بیماری‌های واگیر در سفرهای حج و اربعین خبر داد و گفت: شناسایی به‌موقع طغیان‌های کوچک بیماری‌ها می‌تواند از تبدیل آن‌ها به همه‌گیری و بروز مخاطرات جدی سلامت جلوگیری کند.

وی عرفانی با اشاره به مخاطرات بهداشتی تجمعات انبوه اظهار کرد: در کنار برکات معنوی سفرهای حج و زیارت عتبات و مراسم اربعین، حفظ سلامت عمومی زائران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از پایه‌های اصلی مدیریت بحران در این تجمعات، استقرار نظام هشدار سریع است.

وی افزود: اگر بتوانیم نشانه‌های اولیه یک تهدید سلامت را به‌موقع شناسایی و گزارش کنیم، امکان مداخله پیشگیرانه و کنترل آن وجود دارد؛ چراکه منشأ بسیاری از همه‌گیری‌ها، طغیان‌های کوچک بیماری‌هاست.

معاون جذب و اعزام زائران مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به بیماری‌های اولویت‌دار در تجمعات انبوه گفت: بیماری‌های قابل انتقال از راه هوا مانند آنفلوانزا و کووید، بیماری‌های منتقل‌شونده از آب و غذا مانند وبا و مسمومیت‌های غذایی، بیماری‌های منتقله از طریق ناقلان و گزش حشرات مانند تب دنگی و همچنین بیماری‌هایی مانند سرخک و فلج اطفال باید به‌صورت مستمر پایش شوند.

عرفانی ادامه داد: با همکاری مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تأکیدات رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت و پیگیری کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، طراحی و استقرار نظام مراقبت سندرومیک و سیستم هشدار سریع برای سفرهای حج و اربعین در حال پیگیری است و امیدواریم این سامانه به‌زودی عملیاتی شود.

ساماندهی نیروهای داوطلب برای ارائه خدمات به زائران

وی به برنامه‌های حوزه جذب و اعزام نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با شکل‌گیری معاونت جذب و اعزام، تلاش می‌کنیم از ظرفیت حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر و نزدیک به ۱۰۰ هزار داوطلب موجود، برای ساماندهی بهتر منابع انسانی استفاده کنیم.