به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، به‌دنبال طرح شبهاتی درخصوص فرآیند واگذاری بلوک سهام شرکت سپهرکیش ایرانیان، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای به منظور تنویر افکار عمومی و ذی‌نفعان، موضوع را تشریح کرد و به ابهامات پاسخ داد.

در این اطلاعیه تاکید شده: رویکرد راهبردی و تغییرناپذیر تعاونی، صیانت بی‌قیدوشرط از معیشت و حقوق اقتصادی سهامداران، پایبندی به تعهدات قانونی و تبدیل دارایی‌های منجمد، راکد و کم‌بازده به جریان پایدار نقدینگی و سود نقدی ملموس است.

نجات دارایی سهامداران از انجماد و تبدیل آن به سود نقدی

این اطلاعیه خدمت و کمک به معیشت بازنشستگان و کارکنان از طریق گردش مولد سرمایه، توزیع مستمر سود نقدی سالانه و اعطای تسهیلات رفاهی را هدف اصلی از ایجاد و تاسیس تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو دانسته و عنوان کرده: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد منابع تعاونی در دارایی‌هایی از جمله سهام و املاک بلوکه شده است؛ دارایی‌هایی که طی پنج سال گذشته بازدهی ملموسی برای سهامداران در بر نداشته‌اند و تعاونی تنها با ۲۰ درصد منابع خود در حال ارائه خدمات به سهامداران است.

سوال این است که منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان که قرار بود صرف ارائه خدمات به آنان شود، کجا و به نفع چه کسانی سرمایه‌گذاری شده است؟ چرا بازدهی ۸۰ درصد از منابع سهامداران تعاونی نباید به خود آنان تعلق داشته باشد؟ کدام منطق اقتصادی، قفل‌ماندن ثروت خانواده‌های بازنشسته و کارگر را در دارایی‌های راکد توجیه می‌کند؟

یکی از دارایی‌هایی که بیش از ۵۰ درصد منابع متعلق به سهامداران در آن سرمایه‌گذاری شده، سهام شرکت سپهرکیش است. عملکرد این دارایی گویای یک فاجعه اقتصادی است: بازده نقدی تعاونی در سال گذشته از محل سهام سپهر کیش ۷۰ میلیون تومان بوده است. علاوه بر این، طی پنج سال گذشته، بازده نقدی سهام سپهرکیش معادل سه درصد ارزش دارایی، یعنی ۱۳۱ میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که از محل سرمایه‌گذاری منابع حاصل از واگذاری بلوک، در حال حاضر روزانه درآمدی معادل ۱۰۰ برابر سود نقدی سال گذشته این شرکت برای تعاونی ایجاد می‌شود.

نگهداری دارایی با بازده نقدی زیر یک درصد در سال، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. ممکن است گفته شود علاوه بر بازده نقدی، باید به تغییرات ارزش دارایی نیز توجه کرد؛ اما واقعیت این است که طی پنج سال گذشته رشد ارزش این دارایی معادل ۳۰ درصد رشد شاخص کل بورس بوده و سهامداران تعاونی از این محل نیز بازندگان این سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

احیای سودآوری تعاونی

اطلاعیه تعاونی خاص می‌افزاید: انجماد بیش از ۵۰ درصد منابع سهامداران در چنین دارایی کم‌بازدهی، تعاونی را در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با زیانی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان مواجه کرد. استمرار این وضعیت می‌توانست به توقف کامل پرداخت سود نقدی سالانه و اخلال اساسی در ارائه خدمات رفاهی کارکنان و بازنشستگان منجر شود. واگذاری این دارایی راکد و تبدیل آن به منابع نقدشونده و پربازده، انتخابی تشریفاتی نبود؛ بلکه جراحی اقتصادی ضروری برای احیای سودآوری تعاونی بود.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع به‌دست‌آمده، روزانه معادل ۱۰۰ برابر سود تقسیمی یک سال گذشته سپهرکیش (سهم تعاونی خاص) است. آیا این تفاوت، گواهی بر اثر آزادسازی سرمایه سهامداران و تغییر مسیر از دارایی کم‌بازده به منابع درآمدزا نیست؟

افزون بر این، طی ۱۵ سال گذشته از محل حق رأی تعاونی در سهام سپهرکیش، ارزش مدیریتی، معنوی یا ارتباطی برای تعاونی و سهامداران آن ایجاد نشده و این حق رأی همواره مورد استفاده اشخاص و گروه‌هایی قرار گرفته است که ارتباطی به تعاونی نداشته‌اند.

چرا دارایی‌ که طی ۱۵ سال ارزش افزوده و حق رأی موثری برای تعاونی ایجاد نکرده بود، تا امروز دست‌نخورده باقی ماند؟ حق رأی تعاونی در سپهرکیش تاکنون به نفع چه کسانی به کار گرفته شده و در برابر آن چه منفعتی به سفره کارگران افزوده شده است؟

ساماندهی و بستن تعهدات باز قانونی برای صیانت از سرمایه سهامداران

برخلاف برخی فضاسازی‌های ناصواب، تشریفات واگذاری و مزایده بلوک سپهرکیش با اتکا به مفاد اساسنامه و آیین‌هایی که به تصویب مجمع رسیده انجام شده است. مطابق این مصوبات، اختیار انجام معاملات کلان به هیئت‌مدیره تفویض شده و افزون بر این، موضوع واگذاری در صورت‌های مالی شرکت نیز به‌صورت شفاف افشا و به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

در خصوص برگزاری مزایده نیز، آگهی به‌صورت عمومی در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات منتشر و شرکت در آن برای عموم خریداران آزاد بود. تنها متقاضی خرید، پس از احراز تمامی شرایط مزایده، به‌عنوان برنده از سمت تعاونی اعلام و برنده نیز اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مطابق آگهی انجام و در نتیجه، بیع جاری شد.

در حین انجام تشریفات، شرایط فورس ماژور خارج از اراده طرفین پدید آمد و طرفین با امضای تفاهمنامه تعلیق تعهدات خود تا زمان رفع شدن شرایط فورس ماژور را مورد تاکید قرار دادند. مدیریت تعاونی با اتکا به موازین حقوقی، بر این امر اشراف داشت که ایجاب و قبول و توافق قطعی اراده‌ها مطابق قانون محقق شده است و تعاونی نمی‌تواند تعهدات ایجادشده را یک‌جانبه نقض کند. ازاین‌رو، تصمیم اصولی، تلاش برای پایان‌دادن به شرایط فورس ماژور، تعیین‌تکلیف قطعی و بستن تعهدات باز قانونی بود تا از بلاتکلیفی سرمایه کارگران و تحمیل دعاوی و خسارات سنگین حقوقی به دارایی‌های تعاونی جلوگیری شود. علاوه بر این در طی چند ماه وقوع شرایط فورس ماژور تعاونی از محل بخشی از منابع حاصل از واگذاری، بازدهی نقدی معادل ۱.۵ برابر کل بازده نقدی پنج سال گذشته سهام سپهرکیش کسب کرده بود. آیا ادامه بلاتکلیفی و بازماندن موضوعات خسارت‌بار حقوقی، در تعارض با منافع سهامداران نبود؟

ضرورت تفکیک بین قیمت کارشناسی و قیمت پایه مزایده

اطلاعیه تعاونی خاص در خصوص ارزش‌گذاری نیز حاوی نکات مهمی بود: ارزش‌گذاری توسط هیئت سه‌نفره‌ای از کارشناسان رسمی دادگستری که مورد تایید مرکز کارشناسان قوه قضائیه بوده انجام و بعد از ارائه گزارش نیز تعاونی مجددا با مرکز کارشناسان قوه قضائیه مکاتبه و تاییدیه گزارش را دریافت کرده است. در ارزش‌گذاری نیز کارشناسان، تمامی حقوق متعلقه و متصوره، از جمله حق رأی بلوک را (علیرغم اینکه در زمان ارزش‌گذاری فاقد حق رای بوده) لحاظ کردند و در نهایت قیمت هر سهم را با اعمال تمامی موضوعات ۶۰٬۹۰۱ ریال به ازای هر سهم تعیین کردند. در فرآیند مزایده، تعاونی به‌منظور حداکثرسازی ارزش دارایی سهامداران، قیمت نهایی را بدون اعمال هیچگونه تخفیف و کاهشی مبنا تعیین قیمت پایه قرار داده و قیمت پایه مزایده را با ۴۳ درصد بالاتراز ۶۰.۹۰۱ ریال، معادل ۸۷٬۰۰۲ ریال به ازای هر سهم، تعیین و در آگهی درج کرد. تعیین قیمت پایه مزایده و درج آگهی مزایده در بازه زمانی اعتبار گزارش کارشناسی انجام گردیده و قیمت پایه مزایده نیز مطابق آیین‌نامه ارزش‌گذاری بنگاه‌ها تا تیرماه ۱۴۰۵ معتبر بود.

پرسش صریح این است: وقتی دارایی بالاتر از قیمت کارشناس رسمی واگذار شده، آن‌هم در شرایطی که خریدار دیگری در مزایده وجود نداشته و دارایی نقدشوندگی بسیار پایین و بازده نقدی سالانه زیر یک درصد داشته است، آیا این اقدام صیانت از حقوق صاحبان سهام است یا بهانه‌ای برای تخریب؟ برای درک بهتر قیمت واگذاری همین بس که اگر به‌صورت خطی ۲۰ درصد سهام شرکت سپهرکیش را معادل دو درصد سهام ایران‌خودرو در نظر بگیریم، همین امروز با منابع حاصل از واگذاری سهام می‌توان بیش از سه درصد سهام ایران‌خودرو را از تابلوی بورس خریداری کرد و همین موضوع دال بر منفعت تعاونی در انجام این معامله است. سهام تابلو برخلاف سهام سپهرکیش دارای حق رای است و مهم‌تر اینکه نقدشونده است.

تعاونی خاص درخصوص منافع و حقوق سایر سهامداران سپهرکیش نیز تاکید کرده: تعاونی خاص مسئول صیانت از حقوق خود و سهامداران خود است و قرار نیست منابع تعاونی و سهامداران تعاونی صرف منافع و صیانت از اشخاص ثالث شود. تعاونی شخصیت حقوقی مستقل داشته و اولین و آخرین وظیفه آن صیانت از حقوق سهامداران خود است.

صیانت از دارایی‌ها و مصونیت از خسارات سنگین احکام قضایی

پایبندی به تعهدات ایجادشده و بستن این تعهد باز، شرکت تعاونی را از یک بحران حقوقی سنگین دور کرد. مطابق مواد قانون مدنی، با تحقق ارکان عقد بیع، استنکاف از تحویل مبیع و نقض یک‌جانبه تعهدات می‌توانست به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منجر شود. موضوعی که می‌توانست تا مدت‌ها دسترسی تعاونی به منابع را مسدود و در نهایت تعاونی را وادار به واگذاری دارایی کند. منابعی که روزانه قابلیت درآمدزایی معادل ۱۰۰ برابر سود تقسیمی یک سال گذشته سپهرکیش (سهم تعاونی خاص) را داراست. بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی این موضوع توسط تیم‌های کارشناسی شرکت انجام و در نهایت بهترین تصمیم برای حفظ منافع سهامداران و جلوگیری از تحمیل ریسک و زیان به شرکت اتخاذ شد.

آیا مدعیان امروز پاسخ‌گوی تحمیل میلیاردها تومان خسارت تأخیر تأدیه در پی احکام قضایی بودند؟

تعاونی خاص این مجموعه را نهادی برای تامین معیشت کارگران زحمتکش دانسته و تاکید کرده: هر اقدام و تصمیمی برمبنای منافع سهامداران است و اجازه نخواهد داد اموال سهامداران این شرکت تبدیل به حیاط‌خلوت منازعات سهامداری و تسویه‌حساب‌های گروه‌های خارج از تعاونی شود.

نتیجه تدبیر، خدمات رفاهی تازه و بازگشت پایدار ثروت به سفره سهامداران

دستاورد این جراحی اقتصادی، ملموس و مستند است: خروج از تله دارایی راکد با بازدهی زیر یک درصد؛ استقرار و سرمایه‌گذاری منابع نقدی جدید در ابزارهای مالی پربازده با نرخ سودبالای ۴۰ درصد و تثبیت روند توزیع سود نقدی سالانه و اعطای منظم تسهیلات رفاهی به کارکنان و بازنشستگان.

در این راستا در میانه هیاهوی بازی‌های رسانه‌ای، تعاونی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های خود است تا از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری این منابع، تسهیلات قرض‌الحسنه در سه سطح به سهامداران (شامل شاغل و بازنشسته) پرداخت کند. این تسهیلات به‌صورت قرعه کشی و به مناسبت‌های ملی و مذهبی برگزار و در هر نوبت به حدود دو هزار نفر از سهامداران اختصاص می‌یابد. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تسهیلات خرید کالای دیجیتال به‌زودی راه‌ اندازی و افزون بر این، تعاونی خاص در حال رایزنی با تامین‌کنندگان برای افزایش سقف تسهیلات خرید لوازم خانگی بوده که متعاقبا از طریق کانال‌های رسمی شرکت اطلاع‌رسانی می‌شود.

تمامی این خدمات از محل سود کسب‌شده از منابع حاصل از واگذاری بلوک ارائه خواهد شد و اصل منابع همچنان باقی و صرف کسب درآمد و سودآوری می‌شود. منابعی که منافع آن باید به صاحبان آن بازگردد. چنین خدماتی می‌توانست طی ۱۵ سال گذشته نیز به‌صورت کامل‌تر و مطلوب‌تر به سهامداران ارائه شود؛ اما این منافع قربانی جریان‌ها و بازی‌هایی شد که نفعی برای سهامداران نداشت.

متاسفانه طی ۱۵ سال گذشته، درآمدی که حق قانونی سهامداران تعاونی خاص بوده، وجود نداشته و درآمدی که باید صرف رفاه سهامداران شود، در بازی‌های میان جناح‌های مختلف فعال در صنعت خودرو از بین رفته است.

موضع پایانی و مطالبات تعاونی از مدعیان حقوق سهامداران

تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو در این اطلاعیه خطاب به تمام کسانی که امروز خود را مدافع حقوق سهامداران تعاونی می‌دانند، سوال کرده: طی ۱۵ سال گذشته، هنگامی که منابع این سهامداران در بازی‌های قدرت بلوکه شده بود، چرا سکوت کردید؟ چگونه است که وقتی تعاونی خاص کارکنان برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده سهامداران تصمیم می‌گیرد و درآمد شرکت را از محل آزادسازی دارایی‌های راکد چندصد برابر می‌کند، ادعا می‌شود حقوق سهامداران رعایت نشده؛ اما بلوکه‌ماندن اموال آنان طی ۱۵ سال و سکوت مدعیان در برابر آن، دفاع از کارکنان تلقی می‌شد؟

از همه کسانی که ادعای حمایت از کارگران و بازنشستگان دارند مطالبه می‌کنیم منافع ازدست‌رفته تعاونی طی این ۱۵ سال را پیگیری و از گروه‌هایی که در این مدت از محل حق رأی تعاونی در سپهرکیش امتیاز خاص کسب کرده‌اند، منافع از دست‌رفته سهامداران را مطالبه کنند. در پرونده‌های حقوقی املاک این شرکت نیز که حداقل ۲۰ درصد از کل دارایی‌های تعاونی را در بر می‌گیرد (بیش از چندین همت) ورود کنند و حقوق از دست رفته سهامداران را با صدای بلند فریاد بزنند.

دست‌اندازی به سرمایه و دارایی بازنشستگان و کارگران، خط قرمز قطعی و غیرقابل‌مذاکره شرکت تعاونی است و هر ریال از منافع حاصل، منحصراً در جهت تقویت سفره سهامداران به کار گرفته خواهد شد و به هیچ شخص یا گروهی اجازه نخواهیم داد ثروت کارگران را بازیچه غوغاسالاری کنند.