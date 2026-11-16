به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی در مدارس، گفت: مدارس یکی از مهم‌ترین بسترهای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست هستند و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی و کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با بیان اینکه کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف از ضرورت‌های حفاظت از محیط زیست است، افزود: مصرف بی‌رویه محصولات پلاستیکی و رهاسازی پسماندهای ناشی از آن در طبیعت، تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست به شمار می‌رود و مقابله با این معضل، مستلزم آموزش مستمر و مشارکت آحاد جامعه است.

وی با تأکید بر نقش پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» در اصلاح الگوی مصرف، بیان کرد: اجرای این پویش در مدارس فرصت مناسبی برای مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها در کاهش مصرف پلاستیک فراهم می‌کند. استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، ظروف چندبارمصرف و قمقمه‌های شخصی از جمله رفتارهای ساده اما مؤثری است که می‌تواند به کاهش تولید پسماندهای پلاستیکی کمک کند.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامه‌های آموزشی محیط‌زیستی، تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد احساس تعلق به طبیعت در نسل آینده است تا دانش‌آموزان بتوانند با انتقال آموخته‌های خود به خانواده و جامعه، به سفیران حفاظت از محیط زیست تبدیل شوند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است، اظهار کرد: تداوم همکاری مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تولید پسماند، اصلاح الگوی مصرف و صیانت از محیط زیست داشته باشد.