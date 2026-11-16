جواد ایزددوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید نمایش «اولین شب آرامش» اظهار کرد: این اثر نمایشی با هدف بازخوانی یکی از ماندگارترین مقاطع تاریخ معاصر اصفهان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عملیات محرم و حماسه تاریخی ۲۵ آبان تولید شده است.

وی افزود: نمایش «اولین شب آرامش» به نویسندگی و کارگردانی مجید صدیقی و تهیه‌کنندگی اینجانب، روایتی نمایشی از واقعه ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ و حماسه حضور مردم اصفهان در تشییع پیکر بیش از ۳۷۰ شهید عملیات محرم است؛ روزی که مردم این شهر با حضور گسترده خود، جلوه‌ای ماندگار از ایثار، وفاداری و پیوند عمیق با آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

تهیه‌کننده نمایش «اولین شب آرامش» با بیان اینکه این اثر نخستین تجربه تولید نمایش صحنه‌ای با موضوع حماسه ۲۵ آبان در اصفهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته هم‌زمان با سالروز این واقعه تاریخی، بیشتر شاهد اجرای نمایش‌های خیابانی با این موضوع بودیم، اما امسال تلاش کردیم با تولید یک اثر نمایشی در قالب اجرای صحنه‌ای، ابعاد دیگری از این رویداد تاریخی را برای مخاطبان بازگو کنیم.

ایزددوست ادامه داد: تبدیل یک واقعه تاریخی به اثر نمایشی نیازمند توجه به ابعاد انسانی، اجتماعی و عاطفی آن است و در این نمایش تلاش شده است مخاطب با بخشی از فضای آن دوران و شرایطی که مردم اصفهان در جریان عملیات محرم و پس از آن تجربه کردند، ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت هنری به حماسه ۲۵ آبان خاطرنشان کرد: این روز تنها یک مناسبت در تقویم تاریخی اصفهان نیست، بلکه یادآور روزی است که مردم این شهر در یکی از حساس‌ترین مقاطع دفاع مقدس، با حضور پرشور خود در تشییع پیکر شهدا، تصویری ماندگار از همبستگی و روحیه مقاومت را به ثبت رساندند. از این رو، استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی می‌تواند در انتقال این خاطره تاریخی به نسل‌های جدید نقش مؤثری داشته باشد.

اجرای «اولین شب آرامش» در تالار هنر اصفهان

تهیه‌کننده این اثر نمایشی درباره زمان و مکان اجرای نمایش گفت: «اولین شب آرامش» از ۲۵ آبان‌ماه تا ۱۳ آذرماه، هر شب ساعت ۱۹ در سالن اصلی تالار هنر اصفهان به روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و موضوعات مرتبط با تاریخ دفاع مقدس می‌توانند به تماشای این اثر بنشینند.

وی با اشاره به ترکیب گروه بازیگران این نمایش افزود: رسول هنرمند، احمد خوانساری، اسدالله بابایی، بیژن گنجعلی، مصطفی بیگدلی، محمد کربلایی، علی عابدی، رزیتا کروندی و ندا باشی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

ایزددوست از علاقه‌مندان برای تماشای این نمایش دعوت کرد و گفت: مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات اجرا و تهیه بلیت به سامانه اصفهان‌تیکت مراجعه کنند.

نمایش «اولین شب آرامش» تلاشی برای پیوند ظرفیت هنرهای نمایشی با حافظه تاریخی مردم اصفهان است؛ روایتی از حماسه‌ای که در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ با تشییع پیکر بیش از ۳۷۰ شهید عملیات محرم در تاریخ این شهر ماندگار شد و همچنان بخشی از هویت ایثار و مقاومت مردم اصفهان به شمار می‌رود.