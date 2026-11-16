به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهراب کیانی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل پست استان بوشهر با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر در سال جاری بر نقش مهم و اثرگذار شبکه پستی کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پست در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در حفظ ارتباط میان رزمندگان و خانواده‌های آنان ایفا می‌کرد اظهار داشت: انتقال سریع نامه‌های خانواده‌ها به رزمندگان و رساندن پیام رزمندگان به خانواده‌هایشان موجب دلگرمی، امید و تقویت روحیه آنان در روزهای سخت جنگ می‌شد.

مسئول حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: پست در دوران جنگ صرفاً یک سازمان خدماتی نبود بلکه حلقه اتصال رزمندگان به خانواده‌ها، مردم به جبهه‌ها و جبهه‌ها به پشتوانه مردمی کشور به شمار می‌رفت و با توجه به رسالت ارتباطی و جایگاه اداره‌کل پست استان بوشهر در امانت‌داری و انتقال پیام، ظرفیت‌های گسترده این مجموعه برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی کنگره مورد توجه قرار گرفت.

کیانی تصریح کرد: گستردگی شبکه پستی در شهرها و روستاها، ارتباط مستقیم نامه‌رسانان با خانواده‌ها و برخورداری از ابزارهایی همچون نامه، پاکت، تمبر و کارت‌پستال ظرفیت ارزشمندی برای انتقال پیام شهدا و معرفی حماسه‌های تاریخی استان بوشهر به جامعه فراهم کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس دبیرخانه کنگره شهدای استان بوشهر با محوریت شعار اختصاصی اداره‌کل پست «امانتداران پیام، پیام‌آوران حماسه» شش عملیات فرهنگی متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی این مجموعه پیشنهاد کرده است که این عملیات‌ها با بهره‌گیری از شبکه توزیع مرسولات، مشارکت کارکنان و نامه‌رسانان، بازآفرینی میراث مکتوب شهدا و تولید آثار هویت‌بخش طراحی شده‌اند تا ضمن گسترش شناخت عمومی از حماسه‌های تاریخی استان، زمینه ارتباط عاطفی نسل نوجوان با خانواده‌های شهدا، ماندگاری پیام ایثار و معرفی پیشگامی تاریخی مردم بوشهر در عرصه مقاومت در سطح ملی فراهم شود.