به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، در دیدار مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز، با تأکید بر نقش راهبردی نظام تعلیم و تربیت در آینده جامعه گفت: آموزش‌وپرورش فقط محل آموزش نیست، بلکه مسئول شکل‌گیری شخصیت، باورها و تربیت نسل آینده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت معلمان فراتر از آموزش کتاب‌های درسی است، افزود: رفتار، منش و عملکرد فرهنگیان در تقویت باورهای دینی و اخلاقی دانش‌آموزان تأثیر ماندگاری دارد و خانواده و مدرسه باید برای تربیت همه‌جانبه نسل آینده همکاری کنند.

تربیت دینی معیاری برای ارزیابی مدارس

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری، رشد معرفت دینی، خداشناسی و رفتارهای اخلاقی و عبادی دانش‌آموزان را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدارس دانست و تأکید کرد: باید میزان رشد معرفتی و اخلاقی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله ردایی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، ورزشی، هنری و قرآنی دانش‌آموزان البرزی، بر ضرورت شناسایی استعدادهای نهفته، پرورش توانمندی‌های بالقوه و حمایت مستمر از نخبگان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان نباید به تشویق و تقدیرهای مقطعی محدود شود، بلکه فراهم کردن امکانات، فرصت‌های مناسب و همراهی مستمر برای تداوم مسیر پیشرفت آنان ضروری است.

تنوع فرهنگی البرز نیازمند برنامه‌ریزی آموزشی است

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری، این استان را به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و اجتماعی «جهان کوچک» توصیف کرد و خواستار طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی متناسب با ویژگی‌های مناطق مختلف شد.

وی استفاده از معلمان و مربیان آشنا با زبان، فرهنگ و آداب‌ورسوم خانواده‌ها را در تقویت ارتباط مدارس با دانش‌آموزان مؤثر دانست و بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت حوزه‌های علمیه و طرح امین برای تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی مدارس تأکید کرد.

دانش‌آموزان امانت خانواده‌ها هستند

آیت‌الله ردایی در ادامه، دانش‌آموزان را امانت خانواده‌ها در اختیار نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: باید این امانت را با رشد علمی، اخلاقی، اعتقادی و شخصیتی به خانواده‌ها بازگردانیم.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات آموزش‌وپرورش البرز در توسعه فضاهای آموزشی و اجرای برنامه‌های علمی و ورزشی، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری خانواده‌ها و مدارس و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی استان، زمینه تحقق الگوی تراز انقلاب اسلامی در نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.