به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تداوم اجرای برنامه‌های آموزشی پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» در مدارس شهرستان رباط‌کریم و برگزاری برنامه‌های آموزشی در مدرسه پسرانه هیئت امنایی علیرضا محسن رباط‌کریم، گفت: برنامه با حضور ۳۰ نفر از دانش‌آموزان و با هدف آشنایی آنان با پیامدهای مصرف بی‌رویه پلاستیک و راهکارهای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی برگزار شد.

وی افزود: در کارگاه آموزشی پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک»، موضوعاتی از جمله آثار مخرب پسماندهای پلاستیکی بر طبیعت، ماندگاری طولانی‌مدت آن‌ها در محیط زیست، آلودگی خاک و منابع آبی و تهدید حیات جانداران مورد بررسی قرار گرفت و دانش‌آموزان با پیامدهای استفاده نادرست از محصولات پلاستیکی آشنا شدند.

عسگری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و کاهش استفاده از پلاستیک‌های یک‌بارمصرف خاطرنشان کرد: استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، پرهیز از مصرف ظروف یک‌بارمصرف، تفکیک پسماند از مبدأ و خودداری از رهاسازی زباله در طبیعت، از جمله رفتارهای ساده و مؤثری است که دانش‌آموزان می‌توانند با به‌کارگیری آن‌ها در زندگی روزمره، در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی مشارکت کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم در پایان با اشاره به نقش مؤثر مدارس در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه در نسل آینده است و اجرای پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» با هدف تبدیل آگاهی‌های محیط‌زیستی به عادت‌های روزمره، در مدارس شهرستان تداوم خواهد داشت.