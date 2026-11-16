سید میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی زنجان گفت: تعدادی از ساختمان‌های تاریخی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند و تلاش ما این است که این بناها در قالب کاربری‌های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی حفظ و احیا شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این زمینه دنبال می‌کنیم، توسعه موزه‌ها و استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی برای ایجاد فضاهای موزه‌ای است.

وی افزود: موزه‌ها از جمله جاذبه‌هایی هستند که می‌توانند در افزایش مدت حضور گردشگران در شهر نقش مؤثری داشته باشند. هر موزه می‌تواند بخشی از زمان سفر گردشگر را به خود اختصاص دهد و با ایجاد انگیزه برای بازدید از مجموعه‌های مختلف، زمینه افزایش ماندگاری مسافران و حتی تبدیل سفرهای عبوری به اقامت‌های طولانی‌تر را فراهم کند.

موسوی با بیان اینکه افزایش تعداد موزه‌های استان از برنامه‌های جدی میراث فرهنگی است، تصریح کرد: حتی تلاش کرده‌ایم سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز برای ایجاد موزه‌های تخصصی ترغیب کنیم. دستگاه‌هایی مانند راه‌آهن و اداره راه ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری از تاریخچه فعالیت‌ها، تجهیزات و اسناد قدیمی خود، موزه‌های تخصصی ایجاد کنند. این اقدام علاوه بر حفظ آثار و تجهیزات تاریخی، به افزایش جاذبه‌های گردشگری استان کمک خواهد کرد.

موزه ملیله در عمارت دارایی راه اندازی می شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه به برنامه این اداره‌کل برای احیای ساختمان تاریخی دارایی اشاره کرد و گفت: ساختمان دارایی از بناهای ثبت‌شده تاریخی استان است که در اختیار میراث فرهنگی قرار دارد و پیش‌تر از آن به‌عنوان فضای اداری استفاده می‌شد، اما با توجه به موقعیت مرکزی این ساختمان در شهر و نزدیکی آن به بافت تاریخی و بازار زنجان، ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک مجموعه موزه‌ای دارد.

وی افزود: با توجه به جایگاه زنجان در حوزه صنایع‌دستی و عنوان شهر جهانی ملیله، ایجاد موزه تخصصی ملیله و همچنین موزه صنایع‌دستی در این ساختمان از برنامه‌های ماست. بر همین اساس، تصمیم داریم با انتقال تدریجی بخش‌های اداری به ساختمان دیگری که برای این منظور پیش‌بینی شده، فضای ساختمان دارایی را برای فعالیت‌های موزه‌ای آماده کنیم.

موسوی با تأکید بر اینکه مدیریت و راهبری این مجموعه باید در چارچوب تخصصی میراث فرهنگی انجام شود، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که بناهای تاریخی و موزه‌ها باید با نگاه تخصصی و تحت نظارت میراث فرهنگی اداره شوند. موضوع اصلی برای ما این است که این ساختمان به کاربری شایسته خود برسد و آثار و داشته‌های تاریخی و فرهنگی آن به بهترین شکل معرفی و نگهداری شوند.

وی ادامه داد: در نظر داریم بخشی از ساختمان را به موزه صنایع‌دستی مشارکتی و بخش‌های دیگر را به موزه صنایع‌دستی و موزه ملیله اختصاص دهیم. برای این منظور، مکاتبات لازم انجام شده و حتی درباره تأمین غرفه‌ها و تجهیزات موردنیاز نیز پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با اشاره به وضعیت فعلی ساختمان گفت: این مجموعه از نظر زیرساختی ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به موزه دارد و بخشی از ویترین‌های دیواری و امکانات اولیه آن از قبل پیش‌بینی شده است. ما در حال حاضر برای تکمیل تجهیزات، تأمین ویترین‌های موردنیاز و در صورت لزوم خرید و تأمین اقلام موزه‌ای، درخواست اعتبار کرده‌ایم و مکاتباتی نیز با وزارتخانه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه صنایع‌دستی و ملیله آثار و اقلام ارزشمندی در اختیار داریم و همچنین می‌توانیم با مشارکت هنرمندان و دریافت آثار آنان، مجموعه‌ای غنی و قابل عرضه برای بازدیدکنندگان فراهم کنیم.

موسوی از آغاز فرآیند انتقال بخش‌هایی از مجموعه اداری میراث فرهنگی از ساختمان دارایی خبر داد و گفت: در حال حاضر انتقال یکی از معاونت‌ها و بخش‌هایی از همکاران به ساختمان صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته و همکاران مشغول جابه‌جایی هستند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مدیریت تخصصی موزه‌ها گفت: ایجاد موزه تنها به اختصاص یک ساختمان و قرار دادن چند اثر تاریخی در آن محدود نمی‌شود؛ بلکه نگهداری، حفاظت، معرفی و نمایش اصولی آثار نیازمند دانش تخصصی، نیروی انسانی آشنا با حوزه میراث فرهنگی و رعایت استانداردهای حرفه‌ای است.

وی افزود: در برخی مجموعه‌های تاریخی و صنعتی، تجهیزات و دستگاه‌هایی وجود دارد که قدمت آن‌ها به چندین دهه و حتی بیش از یک قرن می‌رسد. این تجهیزات خود بخشی از تاریخ صنعتی و فرهنگی استان هستند و باید با حساسیت ویژه‌ای از آن‌ها حفاظت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با اشاره به اهمیت صیانت از تجهیزات تاریخی در موزه‌های تخصصی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم به دلیل ناآگاهی از ارزش تاریخی تجهیزات و آثار، به آن‌ها آسیب وارد شود یا در جریان جابه‌جایی و تغییر کاربری، بخش‌هایی از این سرمایه‌های ارزشمند از بین برود.

وی ادامه داد: مجموعه‌های موزه‌ای باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که هم اصالت آثار حفظ شود و هم بازدیدکنندگان بتوانند با تاریخ، هویت و روند تحولات فرهنگی و صنعتی استان آشنا شوند. به همین دلیل، نظارت تخصصی میراث فرهنگی بر این مجموعه‌ها یک ضرورت جدی است.

موزه‌ها؛ راهکاری برای تبدیل زنجان از شهر گذری به مقصد گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در تشریح اهداف کلان این برنامه‌ها گفت: یکی از چالش‌های گردشگری زنجان این است که بخشی از مسافران، شهر را به‌عنوان یک مسیر عبوری انتخاب می‌کنند و مدت زیادی در آن توقف ندارند. ما باید با ایجاد جاذبه‌های متنوع، بهانه‌ها و انگیزه‌های بیشتری برای توقف و اقامت گردشگران در شهر فراهم کنیم.

وی افزود: موزه‌ها یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. هر موزه با موضوع و محتوای خاص خود می‌تواند گردشگر را برای مدتی در شهر نگه دارد و وقتی چند موزه و جاذبه فرهنگی در کنار یکدیگر شکل بگیرند، مدت حضور گردشگر افزایش پیدا می‌کند.

موسوی تأکید کرد: هدف ما این است که زنجان صرفاً یک شهر عبوری برای مسافران نباشد، بلکه به مقصدی تبدیل شود که گردشگران برای بازدید از آثار تاریخی، موزه‌ها، صنایع‌دستی و جاذبه‌های فرهنگی آن برنامه‌ریزی کنند و مدت بیشتری در استان اقامت داشته باشند.

وی با بیان اینکه توسعه موزه‌ها باید در کنار سایر برنامه‌های گردشگری دنبال شود، خاطرنشان کرد: احیای ساختمان تاریخی دارایی، راه‌اندازی موزه صنایع‌دستی و ملیله، تعیین تکلیف خانه حکیمیان برای ایجاد موزه فرهنگ عامه و ترغیب سایر دستگاه‌ها به ایجاد موزه‌های تخصصی، مجموعه اقداماتی است که در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در زنجان دنبال می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی ما این است که بناهای تاریخی استان از حالت فضاهای بلااستفاده خارج شوند و با حفظ اصالت و هویت تاریخی خود، به ظرفیت‌های فعال فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند؛ چراکه حفاظت از میراث تاریخی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که این آثار در کنار نگهداری اصولی، امکان معرفی و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری نیز داشته باشند.