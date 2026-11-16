به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایثار استان البرز؛ "امیر حسین دانش‌ کهن"در نشست هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا، با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام و منزلت این بانوان، خواستار مشارکت و هم‌ افزایی دستگاه‌های اجرایی و بانوان فعال استان برای برگزاری مراسمی در شأن حضرت ام‌ البنین (س) و خانواده‌ های معظم شهدا شد. دانش‌ کهن در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات منطقه‌ ای، حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از نظام و انقلاب را مایه افتخار و سربلندی دانست و اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق درک چنین روزهایی را به ما عطا کرده است؛ روزهایی که ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، جلوه‌ هایی کم‌نظیر از عزت، اقتدار و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند. وی با تجلیل از مجاهدت و ایثار رزمندگان نیروهای مسلح، شهدای والامقام و خانواده‌ های آنان افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری مردانی است که با شجاعت و غیرت در میدان دفاع از میهن حضور دارند و در این مسیر از جان خود می‌گذرند. وظیفه ماست که قدردان این ایثارها باشیم و در مسیر خدمت به آرمان‌ های شهدا گام برداریم. دانش‌ کهن در ادامه با اشاره به برنامه‌ ریزی برای برگزاری مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌ البنین (س)، گفت: این مراسم هر سال با تلاش دستگاه‌ ها و مجموعه‌ های مختلف برگزار می‌شود، اما امسال بنا داریم با هم‌افزایی بیشتر و بهره‌ گیری از ظرفیت بانوان فرهیخته و فعال استان، برنامه‌ ای باشکوه‌تر و متناسب با جایگاه والای حضرت ام‌ البنین (س) و شأن مادران و همسران شهدا برگزار کنیم. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌ ها و پیشنهاد های بانوان حاضر در نشست تصریح کرد: از آنجا که موضوع این مراسم با جایگاه و نقش بانوان ارتباط مستقیم دارد، معتقدیم طراحی و اجرای برنامه باید با مشارکت و نظر فعالان این حوزه انجام شود تا بتوانیم در بخش‌ های مختلف، از برنامه‌ های پیش از مراسم تا اجرای اصلی و فعالیت‌های پس از آن، اثربخشی بیشتری داشته باشیم. دانش‌کهن افزود: انتظار داریم مجموعه‌های فرهنگی با روحیه جهادی و انگیزه معنوی، در قالب برنامه‌ای منسجم و سازمان‌ یافته، در کنار این خانواده‌ ها قرار گیرند.

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