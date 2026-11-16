به گزارش خبرنگار مهر طاهر رستمی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه «روستا آباد» در بجنورد که با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی روستاییان برگزار شد، اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و تأمین امنیت غذایی کشور در بستر روستاها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه روستاییان غیور همواره در عرصه تولید پیشگام بوده‌اند، افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات و دستاوردهای آنان در بازارهای هدف عرضه شده و تولیدکنندگان روستایی از رونق اقتصادی پایدار برخوردار شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی، برگزاری این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های مناطق روستایی دانست و تصریح کرد: چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات روستایی، توسعه بازار فروش و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشند.

رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از اقتصاد روستایی خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال روستایی صرفاً به ایجاد فرصت‌های شغلی محدود نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات از جمله آموزش مهارت‌های تولید، توانمندسازی فعالان اقتصادی، آموزش بازاریابی و ایجاد زنجیره ارزش محصولات را در بر بگیرد.

وی ادامه داد: زمانی می‌توان به تولید پایدار در روستا دست یافت که تولیدکننده علاوه بر برخورداری از دانش و مهارت کافی، مسیر مشخصی برای عرضه و فروش محصول خود داشته باشد.

رستمی با اشاره به ارتباط مستقیم رونق اقتصادی روستا با امنیت غذایی و ماندگاری جمعیت، گفت: هر اندازه اقتصاد روستا تقویت شود، بستر مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه محرومیت‌زدایی باید با رویکرد توانمندسازی اقتصادی دنبال شود، افزود: توسعه روستاها زمانی اثربخش خواهد بود که مردم روستا در کانون برنامه‌های اقتصادی قرار گیرند و امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای پایدار فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: روستای آباد، روستایی است که از اقتصادی پویا و باثبات برخوردار باشد و حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار محصولات روستایی و تکمیل زنجیره تولید باید به‌عنوان محورهای اساسی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.