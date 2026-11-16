به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به زودی وارد منطقه «جرف النصر» در استان بابل می‌شوند و ضرب‌الاجل برای خروج نیروهای کتائب حزب الله از این منطقه تعیین شده است.

حیدر العبودی همچنین تأکید کرد که کمیته حقیقت‌یاب، دستکاری خط لوله انتقال نفت عراق و وجود پالایشگاه ها و مخازن دخیره سازی نفت را در داخل منطقه جرف النصر کشف و پیگیری کرده است.

یک مقام ارشد عراقی هم به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که مقدمات نظامی برای یک عملیات امنیتی گسترده در منطقه الجرف در استان بابل آغاز شده است.

وی ادعا کرد که دولت عراق جمعه را به عنوان آخرین مهلت برای خروج نیروهای کتائب حزب الله از منطقه الجرف تعیین کرده است.

این تحولات در حالی صورت می گیرد که اخیرا ادعاهایی درباره قاچاق نفت از منطقه جرف النصر که تحت کنترل نیروهای کتائب حزب الله قرار دارد منتشر شده است، ادعایی که این نیروها آن را قاطعانه رد کرده اند.

پس از طرح این ادعا که بیشتر از سوی رسانه های سعودی و اماراتی منشتر شده است، نیروهای مسلح عراق در اطراف منطقه جرف النصر مستقر شده و همزمان با پایان مهلت خروج نیروهای کتائب حزب الله، آماده ورود به این منطقه هستند.