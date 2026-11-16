به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر اختصاصی از عملیات هدف قرار دادن تجمعات مزدوران سعودی و خودروهای نظامی آنها را در جبهه‌های المضاربه و رأس‌العاره در استان لحج (پیش از بیرون راندن آنها از این مناطق)، با استفاده از پهپادهای انتحاری «شُواظ» منتشر کرد. این تصاویر مربوط به تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ است.



مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن همچنین تصاویری از هدف قرار دادن مواضع مزدوران سعودی تحت فرمان «فارس الشمری» در شرق شهر رغوان در استان مأرب و بیرون راندن آنها منتشر کرده است.













