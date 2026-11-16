به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان گرگان اظهار کرد: با وجود برخورداری آموزش و پرورش از نیروی انسانی گسترده و امکانات متعدد، دستیابی به بهره‌وری مطلوب نیازمند تغییر در شیوه مدیریت و پرهیز از فعالیت‌های پراکنده و غیرهماهنگ است.

وی با بیان اینکه عملکرد بخش‌های مختلف آموزش و پرورش باید در راستای اهداف مشترک قرار گیرد، افزود: زمانی می‌توان از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کرد که همه اجزای سازمان در ارتباط با یکدیگر فعالیت کنند و نگاه جزیره‌ای جای خود را به همکاری و انسجام سازمانی بدهد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، توانایی مدیران در شناسایی و رفع مشکلات را از ضرورت‌های مدیریت مدارس برشمرد و گفت: مدیران باید علاوه بر انجام وظایف اجرایی، قدرت تصمیم‌گیری و حل مسئله داشته باشند و اجازه ندهند مسائل و موانع اداری بر روند آموزش و تربیت دانش‌آموزان اثر منفی بگذارد.

نظری در ادامه با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی اظهار کرد: وجود فاصله میان امکانات مدارس برخوردار و مدارس مناطق روستایی و کم‌برخوردار یکی از موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع آن اقدام شود.

وی تأکید کرد: تقویت مدارس مناطق محروم و حاشیه‌ای باید جدی گرفته شود تا شرایط دسترسی دانش‌آموزان به امکانات و فرصت‌های آموزشی مناسب، تحت تأثیر محل زندگی و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها قرار نگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده محدود از فضاهای آموزشی را با وجود ظرفیت‌های موجود، نیازمند بازنگری دانست و اظهار کرد: مدارس نباید صرفاً به محل برگزاری کلاس‌های رسمی در ساعات صبح محدود بمانند، بلکه می‌توانند در نوبت بعدازظهر نیز برای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرند.

نظری افزود: با مشارکت خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های محلی می‌توان مدارس را به محیط‌هایی فعال برای پرورش استعدادها و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان تبدیل کرد.

وی با اشاره به برخورداری استان از حدود ۲۵ هزار معلم و شمار زیادی فضای آموزشی، ورزشی و رفاهی خاطرنشان کرد: این امکانات سرمایه‌های ارزشمندی هستند و باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بیشترین بازدهی را در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین مسئولیت مدیران را فراتر از انجام امور اداری دانست و گفت: خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه آموزشی باید با صداقت و احساس مسئولیت همراه باشد و مدیران در قبال عملکرد مجموعه خود پاسخگو باشند.

نظری با اشاره به عملکرد مدیران مدارس اظهار کرد: اگرچه بخش عمده مدیران با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری فعالیت می‌کنند، اما رفتارهای غیرحرفه‌ای و خارج از چارچوب سازمانی برخی افراد می‌تواند به عملکرد مجموعه آسیب بزند.

وی بر ضرورت همراهی اداره کل و مدیریت‌های شهرستانی در پشتیبانی از مدارس تأکید کرد و افزود: حل مسائل آموزش و پرورش نیازمند هم‌افزایی میان سطوح مختلف مدیریتی، تقویت ارتباطات سازمانی و حرکت در مسیر اهداف مشترک است.