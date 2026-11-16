به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرشاد بهرام‌آبادی، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و فضیلت محبت و پیروی از آن حضرت، اظهار کرد: محبت و مودت فاطمی از سرمایه‌های ارزشمند مؤمنان است و بر اساس روایات، در مراحل مختلف پس از مرگ نیز برای انسان سودمند خواهد بود.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) در کتاب «مناقب خوارزمی» خطاب به سلمان فارسی، درباره فضیلت محبت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: در این روایت، محبت حضرت زهرا(س) در موقعیت‌های مختلف پس از مرگ، از جمله هنگام جان دادن، در قبر، قیامت، میزان و حسابرسی، مایه بهره‌مندی انسان معرفی شده است.

بهرام‌آبادی با تأکید بر ضرورت شناخت و تبعیت از سیره فاطمی، ابراز امیدواری کرد که همگان با معرفت و ولایت‌مداری، از شفاعت آن بانوی بزرگوار در روز قیامت بهره‌مند شوند.

تقابل حق و باطل، جریانی به درازای تاریخ

نماینده ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تقابل حق و باطل پرداخت و گفت: رویارویی حق و باطل، ایمان و کفر، عزت و ذلت و آزادگی و بندگی، جریانی است که از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان و حمایت آنان از ارزش‌های دینی و ملی، تصریح کرد: مردم با ایستادگی خود از حقیقت، اسلام، قرآن و آرمان‌هایی دفاع می‌کنند که ریشه در رسالت پیامبر اکرم(ص)، سیره اهل‌بیت(ع)، فرهنگ عاشورا و معارف مهدوی دارد.

بهرام‌آبادی با استناد به آیات سوره مبارکه یاسین و داستان اصحاب قریه، به روایت مردی مؤمن اشاره کرد که برای حمایت از پیامبران الهی و دعوت مردم به پیروی از حق، با شتاب وارد میدان شد.

وی ادامه داد: در این داستان، هنگامی که فرستادگان الهی با تکذیب و تهدید مخالفان روبه‌رو شدند، مردی از دورترین نقطه شهر خود را به مردم رساند و آنان را به پیروی از پیامبران و پذیرش دعوت حق فراخواند.

وی با بیان اینکه این مرد، حبیب نجار معرفی شده است، افزود: او بدون چشمداشت و انتظار پاداش دنیوی، مردم را به پیروی از هدایت الهی دعوت کرد و با صراحت موضع خود را در حمایت از حق اعلام کرد.

ایستادگی در مسیر حق، پاداشی الهی دارد

نماینده ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج با اشاره به سرانجام حبیب نجار در این داستان قرآنی، گفت: قرآن کریم از ورود او به بهشت و آرزویش برای آگاهی مردم از جایگاه و پاداش الهی سخن می‌گوید؛ این روایت نشان می‌دهد که دفاع از حق و پایمردی در مسیر ایمان، نزد خداوند از جایگاهی والا برخوردار است.

وی با اشاره به تفسیر علامه طباطبایی از این آیات، خاطرنشان کرد: داستان حبیب نجار تنها روایتی مربوط به گذشته نیست، بلکه الگویی برای همه زمان‌هاست و نشان می‌دهد انسان مؤمن در برابر جریان باطل نباید از بیان حقیقت و حمایت از جبهه حق دست بکشد.

بهرام‌آبادی در پایان با اشاره به مقام شهدا و مجاهدان راه حق، ابراز امیدواری کرد خداوند به همگان ثبات قدم در مسیر حق و حقیقت عطا کند و آرزومندان شهادت را به سعادت ابدی برساند.