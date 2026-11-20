به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۲۹ آبان با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین مسابقه، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان پیکان خواهد بود. در سایر دیدارهای امروز نیز ذوب‌آهن به مصاف شمس‌آذر می‌رود، فجرسپاسی از چادرملو پذیرایی می‌کند و صنعت نفت آبادان برابر استقلال خوزستان قرار می‌گیرد.



ذوب‌آهن - شمس‌آذر؛ تلاش برای فاصله گرفتن از انتهای جدول



تیم‌های ذوب‌آهن و شمس‌آذر در شرایطی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو تیم برای کسب سه امتیاز و فاصله گرفتن از انتهای جدول به پیروزی در این مسابقه نیاز دارند.



ذوب‌آهن در سه دیدار اخیر خود به نتیجه تساوی رسیده و در همین سه بازی موفق به گلزنی نشده است، اما در مقابل توانسته دروازه خود را بسته نگه دارد. همچنین این تیم در ۱۳ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر خود در لیگ برتر به پیروزی نرسیده، هرچند در ۱۲ مسابقه از ۱۵ بازی گذشته خانگی خود شکست نخورده است. نکته جالب درباره عملکرد ذوب‌آهن این است که در سه بازی اخیر خود در هر دو نیمه به نتیجه تساوی رسیده است.



در سوی دیگر، شمس‌آذر نیز شرایط چندان مطلوبی ندارد و در سه مسابقه اخیر خود یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده است. این تیم در ۱۴ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر خود در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و در ۱۴ بازی از ۱۵ مسابقه گذشته خارج از خانه خود نیز مجموع گل‌های به ثمر رسیده کمتر از ۲.۵ گل بوده است.



در پنج تقابل اخیر دو تیم، ذوب‌آهن دو بار به پیروزی رسیده، دو مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده و شمس‌آذر نیز یک بار موفق به شکست حریف خود شده است.



این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.



فجرسپاسی - چادرملو؛ جدال دو تیم آماده لیگ برتر

فجرسپاسی و چادرملو در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر دو تیم در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و به دنبال ادامه روند مثبت خود هستند.



فجرسپاسی از زمان حضور مهدی رجب‌زاده روی نیمکت این تیم نتایج خوبی کسب کرده و در چهار مسابقه اخیر خود به سه پیروزی و یک تساوی دست یافته است. شیرازی‌ها در هفته دوازدهم نیز موفق شدند پرسپولیس را در تهران شکست دهند. این تیم همچنین در ۹ مسابقه اخیر خانگی خود در لیگ برتر شکست نخورده و در چهار دیدار گذشته خود حداقل دو گل به ثمر رسانده است.



در طرف مقابل، چادرملو نیز در هشت مسابقه اخیر خود در لیگ برتر شکستی نداشته و حاصل چهار دیدار گذشته این تیم دو پیروزی و دو تساوی بوده است. شاگردان این تیم همچنین در سه مسابقه اخیر خارج از خانه خود حداقل دو گل به ثمر رسانده و هر سه بازی را با اختلاف یک گل به سود خود به پایان برده‌اند.



در پنج تقابل اخیر دو تیم، هیچ مسابقه‌ای با نتیجه تساوی به پایان نرسیده است؛ چادرملو چهار بار به پیروزی رسیده و فجرسپاسی نیز یک بار موفق به شکست حریف خود شده است.



این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت موعود بنیادی‌فرد در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.



پرسپولیس - پیکان؛ سرخ‌پوشان به دنبال تداوم برتری برابر خودروسازان



پرسپولیس در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان پیکان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که آمار تقابل‌های دو تیم به شکل قابل توجهی به سود سرخ‌پوشان پایتخت است.



پرسپولیس در ۱۴ دیدار اخیر خود مقابل پیکان در لیگ برتر شکست نخورده و در ۱۳ مسابقه از این تعداد موفق به کسب پیروزی شده است. همچنین سرخ‌پوشان در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم ۹ بار به پیروزی رسیده‌اند و یک مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است تا پیکان در این بازه زمانی هیچ بردی مقابل پرسپولیس نداشته باشد.



آمار دیدارهای خانگی پرسپولیس مقابل پیکان نیز جالب توجه است؛ سرخ‌پوشان در چهار بازی اخیر خانگی خود برابر این تیم موفق به ثبت کلین‌شیت شده‌اند و در همین چهار مسابقه مجموع گل‌های ردوبدل‌شده کمتر از ۲.۵ گل بوده است. پرسپولیس همچنین در سه تقابل اخیر خود با پیکان در هر دو نیمه به پیروزی رسیده است.



در سوی مقابل، پیکان در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر شکست نخورده، اما در ۱۲ مسابقه از ۱۵ بازی گذشته خارج از خانه خود موفق به کسب پیروزی نشده است. همچنین در ۱۳ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر این تیم در لیگ برتر کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است.



از نظر شرایط بازیکنان نیز گفته می‌شود ابوالفضل جلالی و اوستون اورونوف در این مسابقه حضور نخواهند داشت. محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد خدابنده‌لو و مارکو باکیچ نیز به دلیل مصدومیت غایبان پرسپولیس در این دیدار هستند.



این مسابقه از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت مرتضی منصوریان در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.





صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان؛ تقابل برای فرار از پایین جدول



در آخرین دیدار امروز، صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان استقلال خوزستان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که هر دو تیم با توجه به شرایط خود در جدول رده‌بندی، برای کسب سه امتیاز و فاصله گرفتن از انتهای جدول به آن نیاز دارند.



صنعت نفت در ۱۲ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر خانگی خود در لیگ برتر شکست نخورده، اما در هشت مسابقه از ۱۰ بازی گذشته خود در این رقابت‌ها موفق به کسب پیروزی نشده است. همچنین در چهار دیدار از پنج مسابقه اخیر این تیم بیش از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است.



در مقابل، استقلال خوزستان نیز در ۱۳ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر خارج از خانه خود در لیگ برتر به پیروزی نرسیده و در چهار مسابقه از پنج بازی گذشته خارج از خانه خود نیز موفق به گلزنی نشده است. با این حال، آمار تقابل‌های مستقیم دو تیم در پنج بازی اخیر به سود استقلال خوزستان بوده و این تیم در این بازه زمانی شکستی مقابل صنعت نفت نداشته است.



در ۹ تقابل اخیر دو تیم، هر کدام دو بار به پیروزی رسیده‌اند و پنج مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. نکته قابل توجه اینکه صنعت نفت در چهار دیدار خانگی اخیر خود مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر به نتیجه تساوی رسیده است.



این مسابقه از ساعت ۱۸ با قضاوت محمدعلی صلاحی در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.



برنامه دیدارهای امروز هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:



فجرسپاسی - چادرملو؛ ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه پارس شیراز

ذوب‌آهن - شمس‌آذر؛ ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس - پیکان؛ ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای شهرقدس

صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۸، ورزشگاه تختی آبادان