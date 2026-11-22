به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این پیام اظهار کرد: درگذشت دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز دانشگاه، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور را به محضر خانواده معزز ایشان، جامعه‌ علمی و دانشگاهی و همه شاگردان و دانشجویان آن استاد فرزانه تسلیت و تعزیت می‌گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌کنم.

مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در هشتاد و هشت سالگی درگذشت.

«جستارهایی در فیزیک معاصر»، «خداباوری و دانشمندان معاصر غربی» و «علم و شبه‌علم» از جمله آثار برگزیده این چهره‌ ماندگار در عرصه فیزیک و برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.