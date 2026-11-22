به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز یکشنبه در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در مزار گمنام استانداری که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، بر ضرورت برخورد خدمت‌محور و اخلاق‌مدارانه در مدیریت استان تأکید کرد.

وی در این مراسم که با حضور معاون سیاسی سپاه پاسداران، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با یادبود شهدای گمنام، خاطرنشان کرد: شهادت بالاترین سطح ایثار است و بسیج بر پایه همین ایثار بنا شده است؛ آنچه به این نهاد معنویت و ابهت می‌بخشد، خون شهیدان عزیز است.

کرمی با اشاره به پیشینه ۴۷ ساله تلاش‌های بسیج در عرصه‌های مختلف از میدان نبرد تا خدمت‌رسانی در مناطق دوردست و روستایی، افزود: کلیدواژه‌ی اصلی در روحیه بسیجی، خدمت اس و آنچه یک مدیر یا کارمند را ماندگار می‌کند، خدمت صادقانه به مردم است.

وی در پایان خواستار گره‌گشایی از مشکلات مردم و ارائه خدمات با تفکر و مکتب متعالی بسیج شد و ضمن تجدید نظر بر پیمان با آرمان‌های شهدا، از تلاش‌های بی‌دریغ نیروهای بسیجی در تمامی عرصه‌ها قدردانی کرد.