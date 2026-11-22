به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و تکریم مقام شهدای کودک و نوجوان، با اشاره به جایگاه دوران کودکی و تلخی شهادت کودکان در جنگ اظهار کرد: هر دوره از زندگی انسان نماد و نشانه‌ای دارد؛ کودکی ما را به یاد بهار می‌اندازد و سالمندی یادآور پاییز است. چیده شدن غنچه‌ها در بهار بسیار دردناک‌تر از ریختن برگ‌ها در پاییز است؛ چراکه ریزش برگ‌ها در پاییز بخشی از طبیعت است، اما غنچه‌ای که در بهار چیده می‌شود، فرصت زندگی پیدا نکرده است.

وی افزود: حوادثی از جنس جنگ که چهره خشن خود را به کودکان ما نشان داد، به معنای چیدن دسته‌دسته غنچه‌هایی بود که هنوز فرصت زندگی پیدا نکرده بودند؛ کودکانی که خداوند به آنها فرصت زندگی داده بود، اما این فرصت از آنان گرفته شد.

مهاجرانی با بیان اینکه کودکی برای همه انسان‌ها نماد آزادی، رهایی، بازی، بی‌دغدغه بودن و لذت بردن از زندگی است، تصریح کرد: ما با دشمنی مواجه شدیم که به شکلی وحشیانه به کودکان حمله کرد و کودکی را از آنها ربود. این اتفاق فقط به کودکانی که به شهادت رسیدند محدود نمی‌شود، بلکه کودکانی را نیز که زنده ماندند و با آسیب‌های جسمی و روحی مواجه شدند، تحت تأثیر قرار داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: خواهری که مجروح شده و خواهر دیگرش را از دست داده است، سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند به زندگی عادی بازگردد و طبیعتاً جای خالی خواهرش برای او بسیار دشوار خواهد بود. کودکانی هم که با جراحات زندگی می‌کنند، مسیر طولانی و دشواری برای ادامه زندگی پیش رو دارند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تاب‌آوری مردم ایران گفت: آنچه تاریخ به ما نشان داده، این است که تاریخ ما، تاریخ تاب‌آوری است. ما در طول تاریخ با توکل به خداوند و اتکا به خرد، دانش و دانایی توانسته‌ایم در برابر تندبادهایی که تمدن ما را مورد هجمه قرار داده‌اند، ایستادگی کنیم.

مهاجرانی با اشاره به جایگاه شهدای کودک و نوجوان در حافظه تاریخی کشور اظهار کرد: هرکدام از این عزیزانی که در اوج کودکی جان خود را برای ایران فدا کردند، پرچمی از مظلومیت و در عین حال اقتدار ایران هستند.

وی افزود: خون این کودکان به رزمندگان ما توان بیشتری بخشید. روز گذشته در دیدار با جمعی از رزمندگان به آنها گفتم هنگام شلیک، دندان‌های خود را بر هم می‌فشاریم و به یاد کودکان شهیدمان شلیک می‌کنیم. این موضوع نشان می‌دهد خون این عزیزان به جوهره غیرت رزمندگان ما تبدیل شده است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس ابعاد جنگ خاطرنشان کرد: امروز جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی به‌صورت درهم‌تنیده جریان دارد و دشمن در همه این عرصه‌ها، اعصاب و روان ملت ما را هدف قرار داده است. از این رو باید قدردان اصحاب رسانه باشیم که برای رساندن مظلومیت فرزندانمان و روایت آنچه بر مردم ما گذشته است، تلاش می‌کنند.

وی با ابراز تأسف از حضور نداشتن رسانه‌های غیرایرانی در این مراسم گفت: ای کاش رسانه‌های غیرایرانی نیز در این مراسم حضور داشتند. رسانه‌هایی از کشورهای روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر که در ایران مستقر هستند، می‌توانند در انعکاس این مظلومیت و رساندن صدای خانواده‌های داغدار به جهان نقش‌آفرینی کنند.

مهاجرانی با اشاره به تأثیر عاطفی تصاویر و وسایل به‌جامانده از کودکان شهید گفت: دیدن اسباب‌بازی‌ها و عکس‌های این کودکان، به‌ویژه برای من به‌عنوان یک مادر، درد و اندوه را دوچندان می‌کند؛ اما باید این درد را به‌گونه‌ای روایت کنیم که راهی برای درمان و ایستادگی در آن وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: امروز راه عبور از این شرایط، ایستادن در کنار یکدیگر و پایبندی به آرمان‌های شهدایمان است. امیدواریم خداوند به حرمت خون این شهیدان و لحظات زندگی‌ای که از آنان گرفته شد، زمینه پیروزی ایران را فراهم کند.

سخنگوی دولت همچنین با یادآوری شهادت رهبر شهید در سنین پایین، برای همه شهدا طلب رحمت کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم برای ایرانمان چنان تلاش کنیم که در پیشگاه خداوند از عملکرد خود پشیمان نباشیم.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر عزم دولت برای حفظ عزت کشور اظهار کرد: شهادت می‌دهم که دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور، همه توان خود را برای تداوم عزت ایران به کار گرفته‌اند و امیدواریم با عزتمندی به پیروزی برسیم.