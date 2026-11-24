به گزارش خبرنگار مهر، علی آیتی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه صنعتی قوچان اظهار کرد: دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش باید در مسیر حل مسائل و توسعه شهرستان نیز نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه ساخت خوابگاه دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۵۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و ۲۴ میلیارد تومان اعتبار جدید نیز برای تکمیل آن جذب شده است.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌ها را امیدآفرینی و ایجاد نشاط در میان دانشجویان دانست و افزود: طی یک سال گذشته تلاش شده فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه متحول شود که کسب رتبه ششم کشور در شاخص‌های فرهنگی از نتایج این اقدامات بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان با اشاره به استقبال دانشجویان از فعالیت‌های فرهنگی و ثبت نام بیش از ۲۰۰ دانشجو برای عضویت در کانون‌های دانشجویی برای اولین بار، گفت: با راه‌اندازی خانه فرهنگ دانشجویی زمینه فعالیت بیشتر دانشجویان فراهم خواهد شد که تاکنون برای این مجموعه ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی وزارت علوم اختصاص یافته است.

پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت خوابگاه دانشجویی

آیتی یکی از مهم‌ترین اقدامات عمرانی دانشگاه را ساخت خوابگاه جدید عنوان کرد و گفت: وضعیت نامناسب خوابگاه‌های موجود و اسکان ۱۲ تا ۱۴ دانشجو در برخی اتاق‌ها ضرورت ایجاد فضای اقامتی مناسب را دوچندان کرده بود.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه از اسفندماه سال گذشته اظهار کرد: خوابگاه جدید در سه طبقه و با زیربنای حدود هزار و ۸۰۰ مترمربع در حال ساخت است و تاکنون حدود ۵۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان با بیان اینکه این پروژه طی هشت ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: تلاش می‌کنیم خوابگاه در بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری برسد.

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان جذب دانشجویان بین‌الملل را از برنامه‌های مهم این مجموعه دانست و گفت: مراحل اولیه انجام شده و در انتظار مجوز نهایی وزارت علوم هستیم که امیدواریم از بهمن‌ماه پذیرش دانشجویان خارجی آغاز شود.