  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۴

دانشجو در گفتگو با مهر:

تا مدیریت واحد شهری محقق نشود ترافیک سامان نمی یابد

تا مدیریت واحد شهری محقق نشود ترافیک سامان نمی یابد

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه "تا مدیریت واحد شهری محقق نشود ترافیک سامان نمی یابد" گفت: نمی توان انتظار داشت یک حوزه خاص مثل شهرداری به تنهایی معضل ترافیک را حل کند، به همین دلیل است که شورای عالی ترافیک تشکیل شده است.

دکتر خسرو دانشجو در خصوص مشکلات مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی، به خبرنگار مهر گفت: چون ترافیک یک موضوع بین دستگاهی است بنابراین نمی توان انتظار داشت خودروسازان تولیدات و محصولات خود را بدون هیچ قالب مشخص و برنامه ریزی دقیقی هر روز بیرون بدهند و شهرداری فقط با احداث خیابان از پس این مشکل بر بیاید.

وی به انجام وظایف هر یک از دستگاههای مربوطه مثل راهنمایی و رانندگی، شهرداری، وزارت صنایع و... تاکید کرد و افزود: در این صورت می توان انتظار داشت در یک پروسه زمانی که بنده آن را حداقل 10 ساله می بینم، کم کم به سمت روان شدن ترافیک تهران پیش رفت.

دانشجو با انتقاد از طرح احساسی چنین موضوعاتی در رسانه ها و با تاکید بر اینکه مردم مدیریت شهری را مسئول نمی دانند، تصریح کرد: چون مردم منطقی هستند و می دانند تا زمانی که مدیریت واحد شهری محقق نشود، شهرداری نمی تواند به تنهایی از عهده این مشکلات بر بیاید.
کد مطلب 732100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها