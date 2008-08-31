لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه شب گذشته شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت : در جلسه شب گذشته فرمایشات رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری مورد تحلیل قرار گرفت و اقداماتی که باید در جهت تبیین این فرمایشات مورد نظر قرار گیرد، بررسی شد.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم تداوم گفتمان اصولگرائی ادامه داد : در این راستا تداوم گفتمان اصولگرائی به عنوان راه نجات کشور مطرح می شود و رفتار مدیران کشور باید در این چهارچوب باشد چراکه موفقیت ها در راستای نزدیکی به این گفتمان و مشکلات بر اثر دوری از آن است .

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی تشکل متبوعش خواستار نهادینه شدن گفتمان اصولگرائی در میان مدیران کشور شدند ادامه داد : در مجموع کلیه رفتارها باید بر مبنای این گفتمان که از اسلام گرفته شده است تنظیم شود .

فروزنده با بیان اینکه در مقابل گفتمان اصولگرائی برخی تفکرات التقاطی که از نگاههای سکولار گرفته شده، وجود دارد تصریح کرد : بر همین اساس است که وظیفه نیروهای اصولگرا نهادینه شدن گفتمان اصولگرائی است و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز یکی از برنامه های کاری خود گسترش این تفکر قرار داده است .

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی تشکل متبوعش معتقد هستند که قوانین مورد تاکید رهبر معظم انقلاب همان قوانین مادر است، ادامه داد : معتقدیم دولت باید قوانین مادر که موجبات تحول اقتصادی در کشور است را مصرانه پیگیری کند و علاوه بر آن گزارش اجرای این قوانین را به مردم ارائه دهد .