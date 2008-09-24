رایزنی مالکی با عبدالعزیز حکیم درباره تحولات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، در دیدار مالکی و حکیم، تلاش احزاب سیاسی عراق برای تصویب قانون انتخابات و نیز اجرای آن در سایه تاکید بر اهمیت حفظ دستاوردهای امنیتی و نیز سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار "عمار حکیم" معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، "هادی العامری" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان، "خضیر الخزاعی" وزیر تربیت و "شیخ حلیم الزهیری" از رهبران حزب الدعوه عراق حضور داشتند.

در دیدار موفق الربیعی و سید عبدالعزیز حکیم نیز رویدادهای سیاسی و تحولات امنیتی بغداد و شماری از استان های دیگر بررسی شد.

ربیعی خاطرنشان کرد: سرویس های امنیتی عزم خود را جزم کزده اند که دیگر بقایای گروههای تروریستی، تکفیری و گروههای مسلح در عراق را در راستای برقراری امنیت و ثباتی که در توسعه آبادانی کشور موثر است، نابود کنند.