سید عمار حکیم خواستار تاسیس دولت قوی در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در آخرین ساعات روز چهارشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و به تحولات اخیر در عراق واکنش نشان داد.

حکیم در بیانیه خود با اشاره به این که در جریان حوادث اخیر عراق خون عزیزانی ریخته شد، خواستار تشکیل دولت قوی و عادل در بغداد شد.

حکیم در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که غلبه بر چالش امروزی عراق با زبان عقل، منطق و گفت و گو که در آن منافع ملی بر همه منافع تنگ جناحی و حزبی غلبه داشته باشد، ممکن است.

با پایان خشونت‌های اعتراضی در عراق و بازگشت آرامش به این کشور، رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد که به درخواست نمایندگان و به منظور بزرگداشت کشته شدگان ناآرامی‌های بغداد، در پارلمان سه روز عزای عمومی خواهند داشت. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در بیانیه خود همچنین از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق خواست که در این کشور عزای عمومی اعلام کند.

همچنین هادی العامری رهبر ائتلاف فتح عراق روز چهارشنبه از رهبران و گروههای سیاسی خواست که به احترام اربعین امام حسین (ع) سکوت کنند. وی اعلام کرد: در آستانه مراسم اربعین، همه سران و گروههای سیاسی را به مصیبت امام حسین (ع) قسم می‌دهم که سکوت سیاسی و رسانه‌ای پیشه کنند و گفتمان معتدلی داشته باشند که عامل اتحاد باشد نه تفرقه.

العامری همچنین از رهبران و گروههای سیاسی این کشور خواست که از مواضعی که کینه و نفرت ایجاد می‌کنند، پرهیز کنند و در روزهای متعلق به امام حسین (ع) تنها درباره پیام ایشان در مقابله با ظلم و ستم و مخالفت با تسیم در برابر ظالمان سخن بگویند.

وی افزود که همه تلاش‌ها باید برای فراهم کردن الزامات مورد نیاز برای موفقیت آمیز بودن مراسم اربعین باشد.

العامری گفت: انشاالله به برکت خون پاک امام حسین (ع) از این حوادث و تبعات دردناک و اندوه بار آن عبور خواهیم کرد.