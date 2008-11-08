منتخبین سومین جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی در اردبیل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، هیئت داوران پس از بررسی 216 اثر ارسالی از استانهای های مختلف کشور، 14 نفر را به عنوان برگزیدگان سومین جشنواره مدیحه سرایی وچاوشی خوانی رضوی انتخاب کرد.

برگزیدگان این جشنواره از بین آثار ارسالی در سه بخش مداحی، چاوشی خوانی و مقالات پژوهشی انتخاب و معرفی شدند.

بر اساس آراء هیئت داوران در بخش مقالات پژوهشی و تخصصی صدیقه حسن زاده از مشهد مقدس، شهرزاد و مریم کتابی از کرمانشاه به عنوان نفرات اول و دوم این بخش انتخاب شدند.

مرتضی فاطمی از مشهد مقدس، ایرج حامدی از اردبیل و گلی حجت فر از سنندج نیز مشترکا ًرتبه سوم بخش مقالات پژوهشی و تخصصی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در این بخش محمد حسین مردانی از گرگان، مهرداد جلیلی کیا و سیمین شالچی از اردبیل شایسته تقدیر شناخته شدند.

بنا به همین آراء و در بخش مداحی شهروز حبیبی از اردبیل به عنوان رتبه اول و جلال اسمعیلی از شهرستان مشگین شهر استان اردبیل و محمد حسین دهقانی از اشکذر استان یزد نیز مشترکا ً رتبه دوم معرفی شدند.

سید طاها موسوی و نادر جوادی از اردبیل نیز مشترکاً رتبه سوم این جشنواره را کسب کردند.

در بخش چاوشی خوانی نیز گروه چاوشی خوان ثامن الحجج (ع) از شهرستان تفرش استان مرکزی به عنوان برگزیده رشته چاوشی خوانی این جشنواره معرفی شدند.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره مدیحه سرایی وچاوشی خوانی رضوی در هفدهم آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی وهنری فدک اردبیل برگزار خواهد شد.