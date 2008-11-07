دیوان محاسبات باید راهنما و همراه مدیران مالی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه شب در همایش تخصصی حوزه اداره مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این مطلب افزود: قانونگذار به خوبی ظرفیتهای دیوان محاسبات کشور را دیده است اما آنچه تا کنون اتفاق افتاده فاصله زیادی با ظرفیتهای موجود دارد.



وی به ظرفیتهای دیوان محاسبات در دو بعد انضباط مالی و بهره وری اشاره کرد و گفت: در بعد انضباط مالی با دو مقوله نظارت و بررسی مواجه هستیم که بررسیها در این بخش شامل حسابرسی پس از اقداماتی است که مدیران مالی در زمینه هزینه ها انجام داده اند.



رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید در این حوزه به سوی تقویت بعد نظارتی گام برداریم تصریح کرد: بعد نظارتی انضباط مالی نیز باید قبل و حین اقدامات مدیران مالی صورت گیرد نه اینکه منتظر باشیم تا خلافی صورت گرفته تا به آن رسیدگی کنیم.



وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز حتی دیوان محاسبات کشور باید بر قانونگذار تاثیر گذاشته و موانع و تبصره هایی که در قانون منجر به صدور صدها پرونده تخلف می شود را با اصلاح قانون برطرف سازد که در حال حاضر این کار با امکانات کنونی دور از دسترس نیست.



وی از بهره وری و کارآمدی به عنوان دیگر ظرفیت دیوان محاسبات کشور یاد کرد و گفت: بهره وری در قالب حسابرسی عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می بایست تمام توان خود را بکار گیریم تا راه استفاده بهینه از هزینه ها با رویکرد افزایش ثروت را پیدا کنیم.



وی با تاکید بر لزوم ایجاد تحول در دیوان محاسبات تصریح کرد: رفتار خشک مالی تنها عملیاتی است که می تواند به عنوان مبنا نقش فیزیکی را ایفاد کند اما در هویت این رفتار هیچ تحولی موجود نیست بنابر این باید نگاه حسابرسان به گونه ای باشد که بر بالندگی، کارآمدی و اثربخشی بیفزاید.



رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ماده یک دیوان مبنی بر صیانت از بیت المال اظهارداشت: همه کشورها دارای بیت المال هستند اما آنچه ما به عنوان یک مسلمان از بیت المال مسلمین تعریف می کنیم در واقع دارای عقبه ای بزرگ در گذشته دینی ما است که نه تنها خاتمه پیدا نمی کند بلکه ادامه داشته و باید به ایجاد عدالت ختم شود.



رحمانی فضلی صیانت از بیت المال را از دو منظر فیزیکی و کارآمدی مورد بررسی قرار داد و گفت : منظور از صیانت فیزیکی بیت المال همان جلوگیری از ضایع شدن آن بوده اما بخش دوم یعنی کارآمدی، در واقع حرکت رو به رشد، پویا، فزاینده و توسعه یافته در زمینه حفظ بیت المال است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حفاظت از بیت المال به لحاظ عقلی گفت: ما موظفیم فضایی مناسبت و مطلوب برای زندگی انسانها فراهم کنیم و به عنوان کشوری که حکومت اسلامی در آن ایجاد شده متناسب با اعتقاد و وظیفه کوشش کنیم.



رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: هدف ازایجاد حکومت اسلامی این نیست که در محدوده مرزها بمانیم بلکه می خواهیم این رسالت را ابلاغ کنیم پس موظف به ارائه الگوهای صحیح هستیم چرا که الگوی غلط مورد قبول واقع نخواهد شد.



رحمانی فضلی از مقابله با دشمنی ها به عنوان مبنای دیگر لزوم حفاظت از بیت المال به لحاظ عقلی نام برد و گفت : اقتضای عینی و ضروری مقابله با دشمن، تقویت است که عمده آن در حوزه عملکردی است.



رئیس کل دیوان محاسبات اظهارداشت: برای آنکه قدرت نوآوری، خلاقیت، پویایی، نگاه به آینده و ترسیم درست از آن داشته باشیم باید در ابعاد مختلف از جمله کسب علم، روشها و تعیین مسیر به تعامل با صاحبنظران بپردازیم.