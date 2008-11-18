طبیعت گردی؛ صنعتی نوین با چالشهای فراوان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، به تاکید این عده، شناخت فرصت ها و ضرورتهای توسعه این بخش مستلزم نگاه همه جانبه و کلان و شناخت چالشها و موانع فراروی این صنعت نوین است.

این کارشناسان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، نبود برنامه ریزی جامع، شناسایی نشدن مناطق بکر و دیدنی، نبود آموزش کافی، تعامل نامطلوب بین بخشی، فراهم نشدن برخی زیرساختها و کمبود امکانات و بی توجهی به تبلیغات را از عمده مشکلات فراروی این صنعت پردرآمد و اشتغال زا عنوان کرده اند.

این مشکلات درحالی است که طبق آمار به ازای هر شش گردشگر یک شغل در کشور ایجاد می شود، بنابراین ضرورت توجه بیشتر به این بخش باید درک شود.

به تاکید این کارشناسان، برای پایداری طرحهای اکوتوریسم و طبیعت گردی باید به جوامع محلی و جاذبه های دیدنی آن توجه ویژه شود.

به باور این عده، باید ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی مناطق محلی شناسایی و براساس آن برنامه ریزی جامع و اصولی صورت گیرد.

شماری از 800 منطقه نمونه گردشگری شناسایی شده در کشور در استان گلستان وجود دارد و وجود جاذبه ها و پتانسیلهای طبیعی، فرهنگی و قومی فراوان، این استان را به " گنجینه اکوتوریسم ایران " مبدل ساخته است.

آبشارها، پارکهای طبیعی، خلیج گرگان، تالابهای زیبا و دیدنی آلماگل، ارتفاعات درازنو، مناطق نمونه گردشگری آلماگل، دلند و النگ دره از جمله جاذبه های طبیعی بکر استان گلستان است که هر ساله شمار زیادی را به خود جذب می کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در این زمینه گفت: این استان به عنوان گنجینه اکوتوریسم در ایران مطرح و معروف است و وجود جاذبه های فراوان در استان موجب شده تا روند استقبال از آن گسترش یابد.

حمید منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وجود مناطق بکر طبیعی و جاذبه های دیدینی، می تواند فرصتهای سرمایه گذاری در استان را گسترش دهد و زمینه توسعه این صنعت نو و پایدار را فراهم کند.

وی اظهار داشت: اولین عامل درتوسعه طبیعت گردی، مطالعه مناطق است، از اینرو در جریان سفر اول هیئت دولت به این استان، مناطق مستعد برای صنعت طبیعت گردی در منطقه شناسایی شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر مناطق و جاذبه های طبیعی موجود در گلستان قابلیت طبیعت گردی دارد و سرمایه گذاری در این بخش الزامی است.

به گفته منوچهری، همچنین در جریان سفر هییت دولت به منطقه، مناطق نمونه گردشگری استان شناسایی و مورد مطالعه قرارگرفته است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: گردشگری در این استان با طبیعت گردی آغاز می شود و پیوند ناگستنی دارد.

وی یادآورشد: برخی مناطق طبیعت گردی و گردشگری در حوزه سازمانها و دستگاههای دیگر قرار دارد که همکاری همه جانبه این دستگاهها ضروری است.

وی به منطقه نمونه گردشگری " آشوراده " اشاره و اضافه کرد: برخی مسائلی که درباره این منطقه بکر و دیدنی مطرح است با تعامل دستگاههای مربوط در حال پیگیری و رسیدگی است.

" محمد لوفا" سفیر مراکش در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای توسعه صنعت اکوتوریسم باید پیش نیازهای توسعه این صنعت توجه ویژه شود.

وی افزود: معرفی جاذبه ها و شناخت توانمندیهای مختلف امری حیاتی است که باید با شیوه های مناسب و روز تبلیغات صوررت گیرد.

وی اظهار داشت: گلستان با طبیعت بکر و جاذبه های فراوانش، محیطی آرام و باصفا است که باید به نحو مطلوب مورد شناسایی قرار گیرد.

به گفته لوفا؛ این استان برای گردشگران خارجی چشم اندازهای زیبایی دارد و باید به جهانیان معرفی شود.

"عباسعلی حسن اف" سفیر آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه ریزی اصولی و هدفمند برای توسعه صنعت اکوتوریسم در جهان نیاز است.

وی اظهار داشت: گردشگری در اقتصاد کشورها نقش اساسی دارد و باید طبیعت گردی در سبد خانوار نهادینه شود و جا افتد.

وی خاطرنشان کرد: سرزمین ایران از اقلیمهای متفاوتی تشکیل شده که این فرصت مناسبی است برای توسعه صنعت گردشگری و طبیعت گردی.

به گفته حسن اف، ایران کشوری غنی و استثنایی است و درتاریج جهان مردمان ایران از قدمت و پیشینه کهن فرهنگی برخوردار هستند.

سفیر آذربایجان در ایران بیان داشت: وجود پنجره های شبکه ای با شیشه های رنگی در ساختمانهای بافت قدیم گرگان، آیات قرآنی حک شده در زیر شیروانیهای قدیمی و مردمانی خوش خو و با فرهنگ از جمله امتیازات استان گلستان برای توسعه صنعت طبیعت گردی به شمار می آید.

سفیر کشور کوبا نیز در این زمینه گفت: برخی زیرساختها و امکانات نظیر توسعه مکانهای اقامتی و گردشگری در استان گلستان باید توسعه یابد.

" فرنادوریکاردو" در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مسولان و سفرای ایران در خارج از کشور باید برای توسعه صنعت گردشگری درمناطق محلی و پرجاذبه ای نظیر گلستان تبلیغات و برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: مردم دنیا باید بدانند که مناطق بکری نظیر گلستان کجاست و چه پتانسیلهایی برای سرمایه گذاری دارد.

دبیرکیمته ملی طبیعت گردی کشور، طبیعت گردی را از بخش های مهم گردشگری برشمرد و گفت: ایران از حیث طبیعی، فرهنگی، باستانی، معنوی و غیره جایگاه ویژه ای درجهان دارد.

آرش کوشا افزود: طرحهای طبیعت گردی و اکوتوریستی پایدار نخواهد بود مگر آنکه جوامع محلی در این طرحها تعریف شوند.

وی اظهار داشت: ضعف زیرساختها از موانع مهم در امر سرمایه گذاری در این بخش است و اختصاص پنج درصد اعتبارات تملک دارایی به بخش گردشگری گام خوبی در این زمینه است.

وی، به وجود جنگل های خزری در شمال کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه به این منابع بهره بردارانه بوده و باید تغییر یابد.

کوشا، از تدوین سندملی طبیعیت گردی کشور خبر داد و گفت: در این سند وضعیت، برنامه ریزی و استراتژی های مختلف برای توسعه این بخش بررسی شده است.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور بیان داشت: میراث طبیعی، فرهنگی و معنوی در این سند ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای برنامه سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور باید میزبان 20 میلیون گردشگر در کشور باشیم که 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود.

به گفته کوشا، از این میزان سرمایه گذاری 25 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی و و پنج میلیارد دلار نیز از سوی بخش دولتی صورت خواهد گرفت.

دبیرکمیته ملی طبیعت گردی کشور بیان داشت: تاکنون حرکتهای گسترده ای در بخش گردشگری و طبیعت گردی کشور صورت گرفته و متولیان این بخش توانستند حجم وسیعی از ظرافتها را در مسیر سرمایه گذاری ارایه دهند.

وی، گردشگری را از مقوله های مهم توسعه درجهان برشمرد و یادآورشد: امروز داشته های میراث تاریخی، باستانی، فرهنگی و معنوی در توسعه کشورهای مختلف نقش اساسی دارد و باید به این بخش توجه ویژه شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه برنامه ها و رویکرد جدیدی در بخش گردشگری کشور برای توسعه این صنعت ایجاد شده است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: این استان قابلیت تبدیل شدن به پایگاه طبیعت گردی ایران دارد.

هوشنگ غلامزاده افزود: تنوع جاذبه‌های طبیعی در استان بی‌نظیر بوده و از این رو نیاز است زمینه معرفی آن به طبیعت‌ گردان داخلی و خارجی فراهم شود.

وی اظهار داشت: تنوع اقلیمی، ضریب امنیت بالا، وجود فرهنگهای مختلف ایرانی مولفه‌ها و موفقیت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف گردشگری در استان فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: گردشگری کلید توسعه استان بوده ومسئولان استانی نهایت همکاری در این زمینه داشته باشند.

به گفته غلامزاده، جاذبه های متنوع مانند جنگل، صحرا، دریا وغیره قابلیت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف گردشگری را در گلستان ایجاد کرده است.