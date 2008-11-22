۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

انتصابات جدید در سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع

طی احکام جداگانه ای از سوی حجت الاسلام سید جمال الدین میر محمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، معاونان جدید این سازمان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالفضل شکارچی به عنوان معاون هماهنگ کننده ، سردار سرتیپ دوم پاسدار مهدی رشیدی به سمت معاون نظارت و تعیین شایستگی مکتبی و دکتر اسماعیل قدیمی به سمت معاون روابط عمومی و تبلیغات و علی خان احمدی به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب و مشغول بکار شدند.

این گزارش می افزاید: همچنین از زحمات حجت الاسلام حسین تاج آبادی در تصدی جانشین سابق و امیر سرتیپ دوم ستاد محمد علی لطفی معاون سابق نظارت و ارزیابی مکتبی این سازمان تقدیر شد.

 

