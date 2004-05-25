به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين كتاب آثاري از مولوي و شل سيلوراستاين نيز كه بحق از بزرگ ترين و شناخته شده ترين نويسندگان ادبي هستند،به چشم مي خورد.

"داستان هاي كوتاه درباره خدا "از سوي انتشارات آزرمگين ظرف مدت كوتاهي به چاپ چهارم رسيده است.

اي نام تو بهترين سرآغاز بي نام تو نامه كي كنم باز

درباره خدا گفتن، ازاوخواستن و به دل سپردن، همان عشق است كه ازهرزبان شنيده شود، نا مكرراست. ازخدا گفتن، اورا ديدن و لمس كردن، نه رنگ پوست وقد مي شناسد ونه معطوف به سرزمين و نژاد خاصي مي شود. آنان كه عاشق حضرت حق اند وآنان كه بود ونبود زمين وآسمان را به اومتصل مي دانند، درهر كجاي دنيا كه باشند همه با يك زبان با او حرف مي زنند وبا يك نگاه به او مي نگرند. ناشر در مقدمه كتاب آورده كه اميدوار است انتشارات آزرمگين با انتشار اين كتاب رسالت فرهنگي خود را به جاي آورده باشد.

درجايي ازاين كتاب مي خوانيم: آنها از كودك بودن خود خسته مي شوند وبراي بزرگ شدن شتاب مي كنند. سپس دوباره آرزوي كودك بودن را درسرمي پرورانند. آنها سلامتي خود را ازدست مي دهند تا پول به دست بياورند، سپس پول خود را ازدست مي دهند تا سلامتي خود را بازيابند.

كتاب داستان هاي كوتاه درباره خدا با قيمت 500 تومان به فروش مي رسد. مسعود حسين ترجمه اين كتاب را برعهده داشته است.