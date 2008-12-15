به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از مجموعه "شیخ بهایی" دیروز با حضور حسن اسلامی‌مهر رئیس مرکز سیمافیلم و شهرام اسدی کارگردان مجموعه برگزار و در ابتدای جلسه سه تیزر از مجموعه پخش شد. سپس اسدی با تشکر از حضور خبرنگاران ابراز امیدواری کرد نتیجه تلاش او وهمکارانش در این مجموعه دیده شود.

اسلامی‌مهر هم با اشاره به جذابیت‌های "شیخ بهایی" گفت: طرح مجموعه مربوط به سال 80 می‌شود. زمانی که موضوع جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و پرداختن به چهره‌های علمی و فرهنگی در سازمان مطرح شد. انتخاب شیخ بهایی برای تولید یک مجموعه در پی این سیاستگذاری‌ها بود.

وی ادامه داد: شیخ بهایی یکی از چهره‌های تابناک تاریخ فرهنگ، تاریخ، فلسفه و فقه ایران است که درباره او کار تصویری انجام نشده بود. در مرحله انتخاب کارگردان، اسدی که با چنین کارهایی آشنایی داشت انتخاب شد و نتیجه کار نشان می‌دهد او انتخابی شایسته برای کارگردانی این مجموعه بوده است.

رئیس سیمافیلم افزود: "شیخ بهایی" با معیارهای زیبایی‌شناسانه اثری ماندگار خواهد بود و اسدی در حد توان سعی کرد مجموعه ادای دینی شایسته به این دانشمند بلندمرتبه باشد. مجموعه با داستانی روان، تصویربرداری قابل توجه، بازی‌های بیادماندنی و موسیقی درخشان مجید انتظامی از آثار فاخر تلویزیون است.

اسلامی‌مهر گفت: پس از "شیخ بهایی" تولید علم و نظریه‌پردازی در ایران متوقف شد. این چهره پرفروغ فرهنگی و فقهی بلندترین مقام مذهبی کشور در سال‌های طولانی بوده است. در روایت قصه زندگی شیخ بهایی جذابیت‌های داستانی را رعایت و سعی کردیم علاوه بر مطرح کردن جایگاه علمی این فقیه و دانشمند بزرگ، از نظر داستانی مجموعه برای مخاطب جذاب باشد.

اسدی هم درباره اینکه این مجموعه را کاری سفارشی نمی‌داند گفت: "شیخ بهایی" اثر سفارشی نیست. فیلمنامه این مجموعه پس از سه سال تحقیق نوشته شده بود. فیلمنامه اولیه از نظر من منسجم و یکدست نبود. نظراتی دادم و دیدگاههایم را مطرح کردم و نوشتن فیلمنامه با توجه به منابع و اسنادی که از شیخ وجود داشت شروع شد و من آن را بازنویسی کردم.

کارگردان فیلم سینمایی "روز واقعه" گفت: تاریخ به تنهایی جذابیت ندارد. نمی‌خواستم روایت زندگی شیخ شکلی خشک و کلیشه‌ای داشته باشد. بنابراین بخش‌های داستانی را به مجموعه "شیخ بهایی" اضافه و سعی کردم جزئیاتی وارد اثر کنم که برای مخاطب جذاب باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره جایگاه این کارنامه خود و تفاوت آن با آثار مشابه تاریخی گفت: اینکه "شیخ بهایی" چقدر می‌تواند به تجربه‌ای ویژه در کارنامه من تبدیل شود، قضاوت هنوز زود است. من تلاش خود را کرده و امیدوارم مجموعه برای مخاطب جذاب باشد.

اسدی در پاسخ به دیگر سئوال مهر درباره علت دوبله شدن "شیخ بهایی" گفت: برای من هم دوبله شدن مجموعه چندان جذاب نبود. اما به دلیل شرایط مجبور به استفاده از صدای دوبلورها به جای بازیگران شدیم. حتی سعی کردیم بازیگران به جای خودشان صحبت کنند. اما بعضی درگیر پروژه‌های دیگر شدند و نتوانستند موقع دوبله کنارمان باشند.

کارگردان "شیخ بهایی" درباره انتخاب ناصر طهماسب به عنوان گوینده علی نصیریان گفت: ایشان از بهترین دوبلورها و مدیران دوبلاژ ما و کارشان در "شیخ بهایی" قابل توجه است. آقای نصیریان مایل بودند آقای طهماسب به جای ایشان صحبت کند و این صدا با نقش آقای نصیریان همخوانی دارد. حاصل کار آقای بهرام زند مدیر دوبلاژ مجموعه هم قابل توجه است.

وی افزود: فاز اول و دوران کودکی شیخ از صدای سر صحنه استفاده کردیم. تصویربرداری هم در محل‌هایی دور از آلودگی صوتی انجام شد و ما توانستیم به خوبی با صدای سر صحنه کار کنیم. اما فاز دوم مربوط به 67 سالگی شیخ در اصفهان و ابنیه باقیمانده از آن دوران تصویربرداری شد. در این صحنه‌ها کنترل صدای مزاحم سخت بود و مجبور به دوبله این کار شدیم.

اسدی درباره تغییر نام مجموعه از "آشیانه سیمرغ" به "شیخ بهایی" گفت: من نام قبلی را بیشتر دوست داشتم. اما در این سال‌ها مجموعه‌ها، فیلم‌ها و کتاب‌هایی با نام و عناوین نزدیک به این نام منتشر یا ساخته شد و ترجیح دادم نامی را انتخاب کنم که هم با مجموعه همسو باشد و هم نامی دیگر را تداعی نکند. مجموعه درباره شیخ بهایی است و چه نامی گویاتر و مناسبتر از این نام.

خالق "اوینار" درباره وفاداری به تاریخ نیز گفت: به واقعیت‌ها وفادار بودیم اما بسیاری از جزئیات را ساختیم. اشاره‌هایی در منابع وجود دارد که گاهی مشترک است. اما می‌بایست داستانی می‌شد تا جذاب شود. در یکی از دیدارها با آیت‌الله شاهرودی و آقای ضرغامی، آقای شاهرودی گفتند در تاریخ آمده شیخ بهایی زیبا نبوده و چطور چهره بازیگر این نقش مناسب است.

کارگردان مجموعه "شیخ بهایی" ادامه داد: من در پاسخ به ایشان گفتم در یک اثر داستانی باید اصول زیبایی‌شناسانه را رعایت کرد. برای پروژه‌ای با این حجم نمی‌شد بازیگری که خوش‌سیما نیست را انتخاب می‌کردیم، چون کار دیده نمی‌شد. شیخ بهایی زیبایی ظاهری نداشته، اما طناز بوده و ضمیری زیبا داشته است.

اسدی درباره اصلاحاتی که ممکن است زمان پخش مجموعه اعمال شود گفت: هر کارگردانی دوست دارد اثرش کامل و بدون حذف روی آنتن برود. من هم امیدوارم این اتفاق برای "شیخ بهایی" بیفتد. تا به حال رابطه بین ما و مسئولان سیما با مشارکت و حسن نیت همراه بوده است و امیدوارم این جریان و رابطه زمان پخش ادامه داشته باشد.

وی درباره شایعه حذف قسمت‌هایی از مجموعه گفت: زمانی که برای زمان‌بندی سریال فکر می‌کردیم قرار بود هر قسمت 30 دقیقه باشد. در این قالب 900 دقیقه سریال به 30 قسمت تقسیم می‌شد. اما بعد از مدتی دوستان در شبکه گفتند این زمان‌بندی برای مجموعه تاریخی مناسب نیست و باید زمان هر بخش با تیتراژ 52 دقیقه باشد. در این قالب به 17 قسمت رسیدیم.

اسدی با اشاره به حضور مرحوم خسرو شکیبایی در این مجموعه گفت: آن زنده‌یاد از همراهترین اعضای گروه بود. صحنه‌هایی در برف و سرمای شدید بیش از 10 برداشت گرفته می‌شد، اما شکیبایی با صبر و علاقه فشار کار را تحمل می‌کرد. خوشحالم که "شیخ بهایی" تصویری از بازی دلنشین و گرم این بازیگر را به یادگار دارد.

وی درباره موفقیت مجموعه "شیخ بهایی" نیز گفت: فیلم "روز واقعه" 46 بار از تلویزیون پخش شده و همچنان محبوب است. من هنگام تولید گمان نمی‌کردم این فیلم اینقدر مورد توجه قرار بگیرد. در تولید "شیخ بهایی" هم طبق باورها و اعتقادم حرکت کردم. اما سریال حاصل کار گروهی است و عوامل زیادی در موفقیت آن دخیل است.

کارگردان "شیخ بهایی" درباره خلق فضای قابل باور در اثر گفت: بازسازی بعضی محیط‌ها و مناسبات چندان ساده نیست و اغلب آثار تاریخی از این نظر ضعف دارند. سعی کردم این کمبود را با نزدیک شدن به شخصیت‌ها و پرداختن به روابط و جزئیات زندگی آنها جبران کنم. حتی به زندگی مردم عادی و عادت‌هایشان نزدیک شدم تا مجموعه خشک و کلیشه‌ای نشود.

اسدی درباره زمان پخش مجموعه هم گفت: از سال گذشته مسئولان دنبال زمان مناسب برای پخش "شیخ بهایی" بودند. امسال سال شیخ بهایی است و اینکه مجموعه امسال پخش می‌شود اتفاقی مبارک است. مسئولان در تدارک آن بودند که مجموعه را در زمان مناسب روی آنتن بفرستند و خوشبختانه این اتفاق افتاده است.

در پایان نشست رونمایی از مجموعه تلویزیونی "شیخ بهایی" در مرکز سیمافیلم، اسلامی‌مهر از انتشار کتاب این مجموعه در آینده نزدیک خبر داد.