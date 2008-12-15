ایران توسعه به مصاف تربیت بدنی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در تهران تیم واترپلو ایران توسعه کرج که با 8 امتیاز از 4 مسابقه پیشتاز رقابت های لیگ برتر است به مصاف تیم تربیت بدنی زنجان که با 2 امتیاز از 3 مسابقه در جمع سه تیم قعر جدول قرار دارد ، خواهد رفت.

در گچساران تیم نفت و گاز این شهر که با 6 امتیاز از 4 بازی در رده دوم جدول قرار دارد ، با نفت امیدیه تیم 4 امتیازی و رده پنجمی جدول رقابت می کند. در کرمان ، صنعت زغال، تیم 4 امتیازی و رده ششمی جدول با تیم قعر جدولی و بدون امتیاز هیئت شنای گیلان پیکار می کند.

در آخرین مسابقه هفته ششم فولاد ماهان سپاهان که با 6 امتیاز از 5 مسابقه در رده سوم جدول ایستاده با تیم پالایش نفت آبادان دیگر تیم بدون امتیاز جدول رقابت خواهد کرد. کلیه دیدارها راس ساعت 16 برگزار خواهد شد.



رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور با شرکت 10 تیم در یک گروه برگزار می شود و در حال حاضر تیم های ایران توسعه کرج (8 امتیاز)، نفت وگازگچساران (6 امتیاز و تفاضل گل 22+) و فولاد ماهان سپاهان (6 امتیاز و تفاضل گل 17 +) در رده های اول تا سوم جدول قرار دارند.