به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر تلویزیونی بر اساس یکی از موفقترین نمایش‌های پسیانی ساخته می‌شود و داستان معلمی مستبد است که آموزش دختری ناشنوا را بر عهده دارد و با سختیگیری او را آموزش می‌دهد. در نهایت این دانش‌آموز علیه استبداد معلم عصیان می کند.

پسیانی متن "گنگ خوابدیده" را نوشته و خودش به همراه ستاره پسیانی و فاطمه نقوی در آن بازی می‌کنند. مهدی نوربخش تهیه‌کننده آن است. این اولین بار است که نوربخش تهیه‌کنندگی یک تئاتر تلویزیونی را بر عهده می گیرد.

"گنگ خوابدیده" نخستین تجربه کارگردانی پسیانی در تلویزیون است. این تئاتر تلویزیونی در قالب یک قسمت از شبکه چهار پخش می‌شود. اجرای نمایش "گنگ خوابدیده" در اروپا و آمریکا با استقبال مواجه شده بود.