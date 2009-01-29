"راه شیری" مقدم امروز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اپیزود مجموعه 78 قسمتی "راه شیری" به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده امروز کلید خورد. این مجموعه تلویزیونی شامل 13 اپیزود مختلف با قصههای مستقل است و اولین اپیزود پروژه با نام "پسر" در شش قسمت به نویسندگی امید سهرابی جلو دوربین میرود.
در این اپیزود همایون ارشادی، آهو خردمند، سیدمهرداد ضیایی، سپیده اعلایی، محسن قاضی مرادی، حبیب حداد، عباس امیری، کیوان ساکت اُف،حامد نوروزی، بنیامین و نیوشا افشار بازی میکنند.
"راه شیری" نگاهی متفاوت به آسیبهای اجتماعی دارد و سرپرست نویسندگان آن احمد رفیعزاده است.
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