رئال مایورکا و اتلتیک بیلبائو صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا موسوم به "کوپادلری" شب گذشته با برگزاری دو بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های رئال مایورکا و اتلتیک بیلبائو با برتری مقابل حریفان خود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافتند.

تیم رئال مایورکا که در بازی رفت با یک گل رئال بتیس را شکست داده بود، در بازی برگشت مقابل این تیم به نتیجه تساوی بدون گل رسید تا در مجموع با برتری یک برصفر به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا راه یابد.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال اسپورتینگ گیخون در خانه با نتیجه 2 بریک مغلوب اتلتیک بیلبائو شد. بیلبائو با این پیروزی در مجموع حریف خود را با نتیجه 2 بریک از پیش رو برداشت و به جمع چهار تیم برتر مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا راه یافت. در این بازی برای اسپورتینگ گیخون گونزالز خیمنز در دقیقه یک گلزنی کرد و گل‌های تیم اتلتیک بیلبائو نیز توسط ایگور گامبیلوندو و دیوید لوپز به ترتیب در دقایق 42 و 51 به ثمر رسید.

دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* سویا - والنسیا

* بارسلونا - اسپانیول