ائمه جمعه جریانهای سیاسی را به حریم نماز جمعه راه ندهند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی، صبح امروز در نشست مسئولان و مجریان ستادهای نمازجمعه استان یزد اظهار داشت: اطلاعیه های احزاب مختلف با رعایت اخلاق و قانون قرائت شود و خارج از مسائل نمازجمعه نباشد و در صورتیکه تاکنون نیز تبلیغاتی در نمازهای جمعه صورت می گرفته باید از این پس از آن جلوگیری شود.

وی افزود: نمازجمعه پایگاهی برای فعالیت حزبی و سیاسی نیست و نامزدهای انتخاباتی و طرفداران احزاب مختلف باید به این مهم توجه داشته باشند.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود از کلیه ستادهای برگزاری نماز خواست: با روشهای مناسب و حسن خلق همگان را به فریضه مهم نمازجمعه دعوت کنند و شرایط حضور حداکثری جوانان را در نمازهای جمعه فراهم کنند.

صدوقی همچنین در خصوص قرائت اطلاعیه ها و پیامهای تبریک و تسلیت در بین نمازهای جمعه از مسئولان ستادها خواست: اطلاعیه ها را بعد از نماز عصر قرائت کنند تا زمانهای طولانی نماز که مردم معمولا از آن گلایه دارند،‌ کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت پاکیزگی در اسلام خطاب به ستادهای برگزاری نمازجمعه تاکید کرد: پاکیزگی و نظافت که شعار اسلام است را حفظ کنند و جایگاه نمازجمعه را همواره پاکیزه نگه دارند.

در این نشست 50 نفر از مسئولان و مجریان ستادهای نمازجمعه استان یزد حضور داشتند و به بحث و بررسی وظایف ستادها و نقش آنها در جذب جوانان به نمازجمعه همچنین برنامه ریزی برای ائمه جمعه پرداختند.