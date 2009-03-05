110زندانی جرائم غیرعمد زندانهای گیلان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قائم مقام ستاد دیه کشور در این مراسم به اهمیت و جایگاه احسان و نیکوکاری در کشوراشاره کرد و گفت: خدمت به انسانها و انجام کارهای خداپسندانه موجب رضایت خداوند و گشایش درهای رحمت الهی می شود.

محمد علی ساری با اعلام اینکه 30 درصد وسائل نقلیه ای که در جاده های کشور تردد می کنند، فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند افزود: مسئولان و نهادهای دست اندرکار بیمه با اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در جهت کاهش آمار زندانیان غیرعمد گام بردارند.

استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: عشق به هم نوع موجب بزرگی و عظمت روح انسانها می شود و نیکی به افراد نیازمند نیزنتیجه حاصل اخلاص و گذشت است.

روح الله قهرمانی افزود: زندانیان دیه ناخواسته در بند هستند و ه رگونه تلاش برای رهای این افراد کار بزرگ و قابل تقدیر است.

وی ضمن قدردانی از مسئولان، خیران و اعضای جامعه ورزشی استان که درآزادی زندانیان مشارکت داشتند ابراز امیدواری کرد: اعمال خیر خواهانه در جامعه تداوم یابد.

در پایان این مراسم از چند تن از خیران گیلانی که در این عمل نیکو شرکت داشتند تقدیر و 14 زندانی دیه به نمایندگی از 110 زندانی دیه آزاد شدند.

برای آزادی 110 زندانی سه میلیارد ریال اعتبار از محل کمکهای ریاست جمهوری و عواید فوتبال پیشکسوتان اهداء شد.