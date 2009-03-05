به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در دیدار با سولا اورتگا با اشاره به تغییر وضعیت جهان گفت: خیلی تلاش شده تا به اینجا رسیده‌ایم؛ اما هنوز راهی دراز در پیش داریم و ایران و نزوئلا مواضع مشترک دارند. همکاری مشترک ایران و ونزوئلا با کشورهای ثالث می‌تواند موجب تعمیق مناسبات شود.

اورتگا معاون پارلمان ونزوئلا هم گفت: این اجلاس باعث افزایش شناخت متقابل بیشتر کشورهای آزادیخواه می‌شود. خوشحالم که چهره و ژست ساختگی آمریکا در خاورمیانه شکسته شده است. ما با ایران مواضع مشترکی داریم. اینک مشکل غرب به اوج خود رسیده و در بحران مالی متبلور شده است. این امر زمینه را برای دستیابی کشورهای جنوب آسانتر می‌کند. ما امروز در ایران شاهدیم که 30 سال از انقلاب می‌گذرد؛ اما مردم همچنان انقلابی هستند.