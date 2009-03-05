طرح نظارتی ویژه نوروز در یزد اجرا می شود

مسعود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با هدف جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در سطح بازار و به منظور تنظیم بازار و برخورد با تخلفات احتمالی اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای کالا و خدمات برای خریدهای نوروزی همچنین انجام سفرهای سیاحتی مردم،‌ طرح نظارتی نوروز در دو مرحله مقدماتی و اجرایی در استان یزد اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این طرح 60 بازرس و کارشناس به طور مستقیم بر عرضه کالا و خدمات مرتبط با نیازهای مردم در این ایام،‌ نظارت می کنند.

زارع ادامه داد: نظارت بر میوه و مرکبات به خصوص پرتقال،‌ نارنگی همچنین سیب، مراکز نگهداری کالا، سردخانه ها و انبارها و بررسی میزان موجودی کالا و آغاز و پایان دوره ذخیره سازی و نیز رعایت قیمتهای قانونی، نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور فروش برای کالا و خدمات ارائه شده به مردم به صورت ویژه انجام می شود.

این مسئول میزان جریمه مغازه داران و صاحبان واحدهای صنفی در نتیجه عدم صدور فاکتور خرید کالا و یا فاکتور فروش به مشتریان،‌ 300 هزار ریال اعلام کرد.

به گفته وی، ناظران همچنین در این ایام به صورت ویژه از آژانسهای مسافربری درون و برون شهری، هتلها،‌ مراکز اقامتی و آجیل فروشیها بازدید می کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل می دهند.