شناسایی 14 میلیون خیر در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین نبی لو ظهر امروز در همایش تجلیل از خیران و مودیان زکات در استان کردستان اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) 13میلیون و 800 هزار خیر در سراسر کشور شناسایی شده‌ است.

وی ادامه داد: در سال گذشته کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، حدود سه هزار و 500 میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی و بیش از یک هزار و 700 میلیارد ریال کمک خدماتی در قالب کمک های مردمی را جمع‌آوری کرده است.

دبیر ستاد احیاء زکات کشور در بخش دیگری از سخنانش تمایل مردم استان کردستان برای حضور در برنامه‌های خیرخواهانه از جمله پرداخت زکات را خوب عنوان کرد و افزود:جمع‌آوری زکات در کردستان باید به روش سنتی انجام شود تا همه مردم به راحتی در این عمل خیرخواهانه مشارکت فعال داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان نیز در ادامه این مراسم با اشاره به این که کردستان هر ساله رتبه مناسبی از نظر پرداخت زکات در کشور دارد گفت: پرداخت خمس و زکات از جمله راهکارهای نظام اسلامی برای کاهش فقر و محرومیت در جامعه است که این سیاست به عنوان یک وظیفه در میان مردم کردستان همیشه وجود داشته است.

حجت ‌الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی ، کمیته امداد را زمینه‌ ساز ایجاد عدالت اجتماعی در کشور دانست و گفت: ریشه بسیاری از آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی فقر و محرومیت است و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این راستا اقدامات موثری انجام داده است.

در ادامه این مراسم مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان کزارشی از فعالیتها و برنامه این نهاد در سال جاری در بحث جمع آوری زکات را ارائه کرد.

در این همایش که با حضور دبیر ستاد احیای زکات کشور، نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و جمعی از مسئولان استان برگزار شد از 71 تن از حامیان ایتام، خیران، مودیان زکات و امامان جمعه و جماعت استان کردستان تجلیل شد.