عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی اعلام کرد : امروز و فردا و حتی بعد از 1000 سال دیگر جنبش حزب الله لبنان هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواند شناخت.

-روزنامه تشرین سوریه نوشت : دمشق از بیروت در بازپس گیری مزارع شبعا و تپه کفر شوبا حمایت می کند.

-نوری المالکی نخست وزیر عراق در استرالیا خواستار مساعدت و حمایت این کشور در ایجاد آینده ای جدید برای عراق شد.

-منابع فرانسوی انتخابات آتی را در لبنان به منزله امتحانی برای توافقنامه دوحه قلمداد کردند و اظهار داشتند در صورت پیروزی حزب الله، دولت لبنان این جنبش را تحریم نخواهد کرد همانگونه در فلسطین برای حماس به وقوع پیوست.

-منابع آگاه لبنانی اعلام کردند: سفارت سوریه در لبنان دوشنبه آتی در منطقه "ابورمانه" افتتاح می شود.

-" بان کی مون " دبیرکل سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که در خلال سال جاری خشونت ها در افغانستان شدت یابد.

-روزنامه السفیر لبنان نوشت : بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آمادگی خود را به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای انتقال نگرانی آنان به مقامات ایرانی اعلام کرد.

-هزاران گرجستانی با برپایی تظاهراتی خواستار کناره گیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور از قدرت شدند.

-نماینده حماس درلبنان اعلام کرد : مذاکرات قاهره روند مثبتی را طی می کند.

-نیروهای انگلیسی روزگذشته از ورود یک روزنامه نگار لبنانی نزدیک به حزب الله به خاک کشورشان جلوگیری کردند.