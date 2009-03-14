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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

با حضور بیش از 300 هزار نفر/

کرمانشاه رکورد پیاده‌روی خانوادگی در کشور را شکست

کرمانشاه رکورد پیاده‌روی خانوادگی در کشور را شکست

به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) چهارمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از 300 هزار نفر در استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش بزرگ که روز جمعه با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد بیش از 300 هزار نفر از مردم کرمانشاه از پارک شاهد تا میدان کوهستان پیاده روی کردند.

در پایان این همایش بزرگ به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شرکت کنندگان که شامل یک دستگاه خودرو پراید، دوازده کمک هزینه سفر به حج عمره، پنج کمک هزینه به کربلای معلی، پنج کمک هزینه سفر به سوریه، 70 ربع سکه بهار آزادی یکصدو ده دستگاه دوچرخه، یکصد دست لباس گرم، ده عدد گوشی موبایل، 17 تخته چادر مسافرتی اهدا شد.

این همایش بزرگ با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی، اداره کل تربیت بدنی، هیئت ورزشهای همگانی، دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 849120

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