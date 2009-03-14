به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش بزرگ که روز جمعه با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد بیش از 300 هزار نفر از مردم کرمانشاه از پارک شاهد تا میدان کوهستان پیاده روی کردند.

در پایان این همایش بزرگ به قید قرعه جوایز ارزنده ای به شرکت کنندگان که شامل یک دستگاه خودرو پراید، دوازده کمک هزینه سفر به حج عمره، پنج کمک هزینه به کربلای معلی، پنج کمک هزینه سفر به سوریه، 70 ربع سکه بهار آزادی یکصدو ده دستگاه دوچرخه، یکصد دست لباس گرم، ده عدد گوشی موبایل، 17 تخته چادر مسافرتی اهدا شد.

این همایش بزرگ با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی، اداره کل تربیت بدنی، هیئت ورزشهای همگانی، دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.