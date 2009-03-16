"مارلی و من" پرفروشترین فیلم دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این درام خانوادگی به کارگردانی دیوید فرانکل بر مبنای رمانی پرفروش ساخته شده و درباره فراز و نشیب‌های زندگی زناشویی یک زوج و سگ آنهاست.

"مارلی و من" در هفته اول اکران در بریتانیا در 467 سینما 5/6 میلیون دلار فروخت و فیلم اول شد. مجموع فروش این فیلم در بازار بین‌المللی 51 میلیون دلار شده است.

فیلم ابرقهرمانی "نگهبانان" به کارگردانی زاک اسنایدر با 5/13 میلیون دلار فروش در 54 بازار و 5309 سینما در رده دوم قرار گرفت و مجموع فروش خود را به 5/49 میلیون دلار رساند.

این فیلم که با اقتباس از یک مجموعه قصه‌های مصور از آلن مور و دیو گیبینز ساخته شده، هفته پیش با 6/26 میلیون دلار در رده نخست بازار بین‌المللی قرار گرفت. "گران تورینو" به کارگردانی کلینت ایستوود در 2200 سینما و 27 کشور 4/11 میلیون دلار به دست آورد و فیلم سوم هفته شد.

فیلم جدید ایستوود در سطح بین‌المللی 7/47 میلیون دلار فروش داشته است. فیلم ماجرایی "تکامل گوی اژدها" به کارگردانی جیمز وونگ نیز در هشت بازار آسیایی و 2110 سینما 1/10 میلیون دلار فروخت و در چهارم قرار گرفت.

این فیلم با بازی جاستین چاتوین و چو یون فت از هشت آوریل در آمریکا اکران می‌شود. رده پنجم جدول نیز از آن کمدی رومانتیک "اعترافات یک خوره خرید" ساخته پی. ج. هوگان شد که در 2200 سینما و 24 بازار 1/6 میلیون دلار فروش داشت.